本报北京9月4日电 9月4日上午11时，今年第11号台风“轩岚诺”再次加强为超强台风级。17时，其中心位于浙江省朱家尖岛东南方向约340公里的东海南部海面上，中心附近最大风力有16级。预计“轩岚诺”将以每小时15—20公里的速度向偏北方向移动，4日夜间到5日早晨将在浙江近海海面北上，5日白天转向东北方向移动，趋向朝鲜半岛南部到朝鲜海峡一带。

受其影响，我国华东沿海地区将出现较大的风雨影响，5日，台风“轩岚诺”对东部沿海地区的降水影响减弱，因其东侧有充足水汽不断甩向陆地，内蒙古东北部、黑龙江、吉林东部等地部分地区将有中到大雨，局地暴雨。4日18时，中央气象台继续发布台风黄色预警。中国气象局已于2日启动三级应急响应。预计4日20时至5日20时，浙江北部、上海和江苏东南部有大到暴雨，其中，浙江北部局地和沿海地区有大暴雨。巴士海峡、台湾以东洋面、黄海大部、东海、长江口区、杭州湾、台湾岛沿海、福建中北部沿海、浙江东北部、上海、江苏东部及沿海、山东半岛沿海、辽宁东部沿海将有6—9级大风，阵风10—11级，其中东海大部、钓鱼岛附近海面、杭州湾、浙江东北部沿海的风力有10—12级，阵风11—13级，“轩岚诺”中心经过的附近海面的风力有13—16级，阵风可达17级及以上。

针对“轩岚诺”影响，国家防总办公室、应急管理部强调，要落实防汛责任，逐级压实行政首长责任和各级包保责任，落实好临灾预警“叫应”机制，督促各级包保责任人下沉一线、靠前指挥；要强化落实隐患排查，针对各类风险隐患制定清单台账，及时采取整改措施；要统筹抓好海上陆上防汛防台风措施，加强回港避风船舶安全管理，陆上危险区域人员要做到应转尽转、应转早转；要做好防汛防台风知识和户外安全常识宣传，引导群众强化风险意识。

专家提醒，我国东部海域及华东沿海需防范强风雨天气及可能引发的次生灾害。

3日18时，浙江省防指将防台风应急响应等级调整为Ⅱ级；4日16时，浙江省海洋监测预报中心发布海浪红色警报、风暴潮蓝色警报；浙江省地质灾害应急与防治工作联席会议应急处置办公室将地质灾害应急响应提升至Ⅲ级。截至4日午间，浙江共投入警力2.85万人次协助开展隐患排查整治。截至4日已组织抢收水果4.5万亩、蔬菜9.3万亩。

4日12时，上海海事局将防台应急响应从Ⅳ级提高到Ⅲ级。上海长江口、金山等沿江沿海水域进入全面备战阶段，全方位落实各项防抗台措施。18时，上海洋山港、金山、吴淞、浦东、崇明海事局调整为Ⅱ级防汛防台应急响应。崇明岛西南沿岸水域、横沙通道水域目前已经有超过260艘船舶锚泊避风。

据预测，“轩岚诺”将于4日夜间至6日上午对江苏省东南部及南通、盐城海区造成较大风力影响。江苏省防汛抗旱指挥部办公室决定于3日18时起启动防台风Ⅳ级应急响应。截至4日7时，南通、盐城、连云港海域各类应撤船只已全部回港。据上报统计，江苏省累计撤退转移人员23095人，回港避风船只4960条。

（综合本报记者李红梅、邱超奕、田泓、方敏、姚雪青、窦瀚洋报道）

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 14 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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