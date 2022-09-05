蒋建科

推进学科交叉融合，要加强面向重大战略需求和新兴科学前沿交叉领域的统筹推进，建立学科交叉融合资助机制和资源配置模式，促进多学科对综合性复杂问题的协同攻关

在日前举行的一个学术研讨会上，中国工程院院士王汉中分享了一个有趣的小故事：科研人员饲养小白鼠时，如果饲养在小笼子里，它会顺着小笼子的边缘跑。后来，将小白鼠养在更大的笼子里时，发现小白鼠还是习惯性地按以前在小笼子里的轨迹跑。王汉中将这种现象称为“小白鼠效应”。

其实，科学研究中的“小白鼠效应”并不少见。随着科学技术迅速发展，交叉学科、新兴学科不断涌现，科学研究的思维方式和研究方法也应该随之调整，与时俱进。但是，仍然有一些科研人员坚持“老把式”，采用单一学科的理念、知识和方法去研究新问题。例如，在植物保护领域，传统的病虫害防治采用背负式喷雾器来打农药。如今，采用无人机喷洒农药，不仅效率高，也更节约。在这种情况下，再研究调查田间病虫害防治效果时，如果不懂无人机技术、不愿意研究卫星导航技术，恐怕就要跟现实“脱节”了。

学科交叉是现代科学技术创新的一条必然路径。据统计，近20年来诺贝尔自然科学奖中，交叉研究成果占比已超过1/3。在这种大趋势下，如果仍然只盯着单一学科的“一亩三分地”，不愿走出“舒适区”，忽视交叉学科，就势必导致“小白鼠效应”。这既不利于创新人才的培养，也不利于创新成果的产生。

抢占科技制高点，需要推进学科交叉融合。当前，许多重大发现和事关国计民生的重要问题，常常涉及不同学科的相互交叉和相互渗透。越来越多的原创性、引领性成果产生于学科交叉、技术集成。

实现高水平科技自立自强，同样需要推进学科交叉融合。学科交叉融合是加速科技创新的重要驱动力，强化学科交叉、寻求新的科研范式，是推动科技创新的重要途径。这就要求科研人员摆脱惯性思维，抓住科研范式变革的机遇，凝练新的科学问题，促进各学科间不断融合，取长补短，推动学科交叉融合迈上新台阶。

推进学科交叉融合，要加强面向重大战略需求和新兴科学前沿交叉领域的统筹推进，建立学科交叉融合资助机制和资源配置模式，促进多学科对综合性复杂问题的协同攻关。同时，要尊重不同学科的特点，鼓励个性化发展，建立对交叉科学研究有效的评审机制和评价体系，培育自由包容的学术生态。

随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，一些重要科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆，新的学科分支和新增长点不断涌现，学科深度交叉融合势不可挡。2021年初，国务院学位委员会、教育部印发通知，决定设置“交叉学科门类”，这对于增强学术界和行业企业、社会公众对交叉学科的认同度，为交叉学科提供更好的发展通道和平台，具有重要意义。希望广大高校和科研院所用好学科交叉融合这个“催化剂”，打破传统的学科专业壁垒，为取得更多原创成果、实现高水平科技自立自强作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 19 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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