陈世旭

乌涌码头。一个普通的早晨，人们安静地等待着开船。这艘渡轮会载着他们离开广州市区的热闹喧嚣，抵达大吉沙岛。

大吉沙岛位于广州市黄埔区鱼珠东南的珠江江心，至今仍保存着大片农田。这里是广州最后一个不通车、没有桥、依靠渡轮出行的江心岛，被称作“广州的世外桃源”。岛上的交通方式主要依靠步行、骑单车或者骑电瓶车。

过去，大吉沙岛上的居民以种植业和渔业为生。后来，当地政府大力推进示范社区建设和人居环境综合整治，乡村振兴项目、高标准农田建设、示范社区建设三大工作同时在大吉沙岛开展，全方位提升了岛上居民的生活质量。改造后的大吉沙岛，保留了“都市田园”和“广州后花园”的独特风貌，吸引了不少游客来岛上度假、休闲。昔日的虾笼、渔网，如今成了岛上居民屋檐下的装饰品。路边的龙眼、荔枝、番石榴、桑葚格外诱人。白色的海浪拍打在岸边的礁石上，坐在大树下，看着近在咫尺的江岛岸线，沐浴着拂面的清风，惬意之极。

2020年，袁隆平院士亲自选址大吉沙岛，在这里建设起千亩“隆平试验田”。这个广州的江心小岛，由此成为农业现代化融合发展的一个试验场。在袁隆平特意为大吉沙岛题写的对联中，把“隆平试验田”称作“美丽水稻公园”。

这是蓝图，也是誓言。

在中国工程院院士罗锡文、邹学校、刘少军、刘仲华等人的支持下，经过不懈奋斗，袁隆平院士领衔的第三代杂交水稻种植基地项目实现了双季稻亩产3000斤的预期目标。水稻种质创新、新品种培育的研究水平不断提升，惠及千千万万农民。

2021年，“隆平试验田”引进20多种水稻优质品种。选种主要考虑三点：一是品质好，产出的水稻口感好；二是产量高，在大吉沙岛土壤含盐量较高的情况下，单季亩产量预计达到1000斤以上；三是种子适应力强，种植区域广。选出的品种都是湘粤两省农业专家的心血结晶，有入口清香的玉针香、适合广东人口味的丝苗米，以及产量较高的杂交水稻等品种。除了试验新品种，更重要的目标是把双季稻亩产超过3000斤的杂交水稻品种进行优化稳定，将先进技术推广开来。

两年来的精心耕种，让土壤开始形成良性循环，大吉沙岛“隆平试验田”的土质更好了，粮食种植轮作模式也更加明晰。此外，高产田、低镉水稻、无人农场、辣椒新品种培育、茶叶资源圃等农业科技项目，正在黄埔区全面铺开，让农业科技助力乡村振兴。

现代农业与田园景观的互相融合，绘就了大吉沙岛的美丽画卷。这里结合农文旅融合发展，加强岛上基础设施和观光项目的建设，如丰收体验活动、候鸟科普观察活动等，就很受市民欢迎。随着自然环境的不断改善、农田水利设施的修建、稻田的连续种植，充足的食物与和谐的环境，吸引了150多种鸟类栖息在大吉沙岛上，为小岛增加了一道靓丽的景观。

大吉沙岛，短短几年间，从一个相对封闭的小岛，一跃变成广州市郊最受欢迎的旅游景点之一。这里也成为袁隆平的一座“纪念碑”。“隆平试验田”里蓬勃生长的秧苗，总是让人联想到袁老杰出的才华和无私的奉献，联想到一种为了人类福祉而不懈奋斗的人生，这无疑是大吉沙岛一笔无形的财富。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 20 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经