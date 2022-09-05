人民网记者 许维娜

坐进“蛟龙号”载人深海模拟体验器，戴上头盔一键切换至深海；设备穿上身，无界XR赋能北京工人体育场“工体元宇宙”的展示，突破了数实融合边界；体验红色剧本游戏，在人民日报数字传播展区的沉浸式阅读空间，这里打破时间界限体悟历史……

日前，记者实地探访2022年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）北京首钢园10号馆和国家会议中心展区发现，元宇宙和数字化互动体验可谓“创意”连连，向公众展示出元宇宙概念作为数字产业发展新亮点的独特魅力。

如今的服贸会，已成为展现前沿科技的“新秀场”，而元宇宙成了当仁不让的“明星”。

在服贸会首钢园展区的元宇宙体验馆内，参观者正在体验XR演播室。人民网记者 翁奇羽摄

在这里，不少观众在虚拟世界的各种场景中，寻找元宇宙世界里的另一个自己，还能感受视、听、嗅、触等全新体验。多位现场观众感叹，“眼前虚实结合的情景展示仿佛身临其境，真是太赞了！”

神奇的体验背后，是高精度空间计算、人工智能、数字创意、智能终端等领域的关键核心技术创新能力进一步突破。

在本届大会上，电信、计算机和信息服务专题展首次设置元宇宙主题馆，包含了元宇宙发布、沉浸式体验、元宇宙游戏和元宇宙产业生态四个区域，首次全方位展示了“底层技术、共性能力、应用系统、场景建设”四层元宇宙完整技术体系。

对于参展企业而言，今年的服贸会具有更为特殊的意义。记者探访发现，今年服贸会展示的硬核新科技大多都是紧扣时代脉搏的应用型科技。元宇宙究竟能带来什么？未来又该如何发展？

这其中，“工体元宇宙”集成了元宇宙产业链企业底层技术的最新成果，由高通携手中国移动，联合北京工人体育场（工体）的运营方中赫集团通力协作实现，通过深度融合的分离渲染技术和5G切片技术，将工体搬进了元宇宙。

在国家会议中心综合展区的高通展台，参观者通过工体元宇宙GTVerse，沉浸式体验足球带来的乐趣。人民网记者 翁奇羽摄

展位上的演示展现了此项新技术的落地应用效果，参观者可以佩戴虚拟现实（VR）头显设备，成为现实世界中的足球守门员，与元宇宙世界的足球前锋进行点球较量。这也是此项演示首次在国内外大型展会上亮相，参观者佩戴轻便的头显设备，就可以领略到双目4K级画质和时延低至20毫秒的元宇宙体验。

工作人员介绍，这里采用了“5G+AI”科技，助力北京新工体迈入元宇宙时代，基于XR等技术的全新视觉体验，突破了传统观赛场景，实现了沉浸式虚实融合的观赛体验。

无论是这些即将走进生活、走进行业的元宇宙新鲜体验，还是人们习以为常的科技服务，都离不开元宇宙基础设施的搭建。与此同时，元宇宙的加速落地也激发出新动能。

亮点不止这些，在服贸会十余个展区还展现了元宇宙推动文旅产业发展新场景、新业态。例如，虚拟线上商业街区、虚拟现实电竞大赛、圆明园CAVE《千机圆明》、VR“云”游敦煌等沉浸式互动体验也让观众大呼过瘾，深刻感受到智能5G+XR设备的炫酷。

在服贸会首钢园展区的元宇宙游戏馆内，参观者正在体验游戏带来的乐趣。人民网记者 翁奇羽摄

在国家会议中心浙江省展区，可以看到欢娱影视等文娱类企业也出现在了服贸会现场。现场工作人员表示，公司基于国内区块链、数字化产品风潮的兴起，挖掘公司IP特质分析数字产品玩法，针对开播项目联动播出平台，在《尚食》《传家》《双镜》等多个项目里制作出国内首批电视剧领域的3D服装扫描NFT、剧集Q版形象NFT、剧集真人角色形象NFT的合作以及沉浸式线上展览的合作。

在今年的服贸会上，新技术、新理念、新服务竞相亮相，犹如大珠小珠落玉盘，汇聚起中国高质量发展的新动能。此外，今年服贸会增设环境服务专题、增加元宇宙元素，旨在以更加多元活泼的形式呈现展会。

作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，元宇宙将带动万亿级软件产业集群和数字经济创新发展，已成为与会业界人士的共识。

中国国际科技促进会副秘书长，标准工作委员会主任郑华林表示，元宇宙作为新型科技融合应用形态是继互联网、移动互联网之后的新一代信息网络形态，是我国数字经济战略的重要组成部分。元宇宙科技包含了数字现实、人工智能、区块链、数字孪生、物联网等，用来构建新一代信息网络的信息技术矩阵。积极推进元宇宙科技的突破和发展，是助力国家战略新型产业政策落地的重要举措。

中国地理信息产业协会空间大数据技术与应用工作委员会主任委员、易智瑞信息技术有限公司总裁何宁表示，大数据已经成为驱动数字经济创新发展的核心动能，而“空间大数据”更揭示了大数据的时空观，把大数据放在空间和时间的四维中研究，使其价值最大化。在大数据与人工智能的相互作用下，将开启数据驱动业务的新篇章。

风劲扬帆正当时。在本届服贸会上，元宇宙能够在虚实融合、以虚促实中推动虚拟经济与实体经济融合发展，赋能和驱动千行百业新市场、新业态、新模式的发展。另有与会嘉宾表示，顺应信息化趋势，抢抓发展机遇，随着元宇宙浪潮来临，将有更多数字服务新应用被点亮。

(责编：杨曦、吕骞)

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