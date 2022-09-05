新华社北京9月5日电（樊曦、徐皓冰）记者5日从中国铁建股份有限公司了解到，由中国铁建重工集团、中铁十八局集团联合打造的硬岩隧道掘进机“北山1号”正式下线。这是我国首台大坡度螺旋隧道掘进机，将参与北山高放废物地质处置地下实验室斜坡道建设。

据中铁十八局集团北山地下实验室建设负责人许春献介绍，北山地下实验室斜坡道长约7.2公里，是我国首个采用全断面硬岩掘进机施工的斜坡道工程，在施工过程中需要破解设备在连续性大坡度隧道中螺旋小转弯掘进的难题。

“‘北山1号’需在北山地下实验室开挖一条螺旋曲线斜坡道。工程由地表向下顺时针螺旋式掘进，综合坡度为10%，相当于隧道每向前开挖10米，高度下降1米。”许春献说。

北山地下实验室是“十三五”时期规划的国家重点工程。2021年6月，北山地下实验室开工建设，标志着我国高放废物地质处置工作进入了地下实验室建设及研发阶段。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

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