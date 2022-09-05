人民网记者 许维娜

在2022年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）上，“全球服务消费新趋势”这一话题引发各方讨论。与会嘉宾一致认为，服贸会的顺利举办将为各国企业积极融入中国服务大市场提供全方位机遇，为中国企业充分利用国际国内两个市场、两种资源提供展示交易的平台。

“应对全球经济增长下滑，除继续挖掘投资和出口的潜力外，各国要更加重视发挥消费拉动经济增长的作用。”在2022年服贸会“美好生活·2022国际消费全球趋势大会”论坛上，全球服务贸易联盟理事长姜增伟表示，目前全球中等收入群体约10.5亿人，约占全球人口总数的12.5%；按照联合国统计司的最新数据，2020年全球最终消费支出占GDP的比重仅为7.8%，扩大消费在拉动全球经济增长中还有不小的提升空间。

姜增伟认为，首先，要提升国家间的均衡发展水平。其次，大力挖掘服务消费潜力。再次，增强全球供应链网络的韧性。尽快打通全球供应链网络的堵点，加速物流畅通，进一步提高各国互联互通水平。要鼓励各国流通企业开展数字化转型、智能化升级、网络化发展，加强模式和业态创新，探索以全天候、多渠道供给提高消费者购物的便利性。

从国内来看，“目前随着疫情精准防控和各项促进消费、推动生活服务业恢复政策落地见效，服务消费也在加快恢复之中。”中国商业联合会会长姜明认为，从零售业的发展趋势来看，疫情加速了零售业的变革创新，零售业将继续朝着以品质为中心、以服务为中心、以数字化技术为中心、注重绿色经营等方向转变，新技术、新产品、新品质、新业态、新模式快速发展，将推动零售业向高质量发展转型升级。

细化到城市来看，城市是重要的人居环境，消费则是城市的一项基本功能。国际消费中心城市作为消费高地，通过一系列消费活动，能够创造巨大的消费增长。

北京市商务局副局长郭文杰介绍称，消费是经济增长的稳定器和压舱石，是畅通产业循环市场循环的重要基础，是人民日益增长的美好生活需要的直接体现。一年多来，北京高位部署、高频调度，制定实施了2021年至2025年五年期的国际消费中心城市建设方案，以消费新地标打造，消费品牌矩阵培育等十大行动为主线，明确了182项任务，140个项目，99项政策，200多家的头部企业每年3000余项的消费季活动。

对此，中国瑞士商会主席约翰·欧勃嵩致辞时说：“北京的生活水平、消费水平都在提升。中国的改革开放取得了极大的成绩，希望通过今天的会议，能够利用两国的资源，互通有无，希望今后在可持续发展方面继续合作。”

中国商业经济学会副会长、国家发改委服务业咨询委员会委员王耀表示，中国消费潜力足，居民日常消费韧性强，疫情是其中一个变量。8月份，中国零售业景气指数（CRPI）为50.2%，与7月持平，消费继续向好。伴随各项消费政策不断落地，零售业大盘趋稳态势明朗，消费复苏预期进一步增强。

王府井百货集团股份有限公司总裁尚喜平在建设国际消费城市方面发表了他的看法。他表示，在建设国际消费中心城市工作大力推进过程之中，不仅可以促进形成强大的国内市场，同时对更好地满足人们日益增长的美好生活需求具有重大的意义。

在拉动消费的同时，如何做到绿色低碳发展、促进可持续发展，是摆在国际社会面前的一个重要议题。

在“可持续发展”的主旨演讲环节，中国意大利商会秘书长易思乐认为，各国政府应该采取一系列措施，提供指导原则和执行工具，促进可持续发展。要重视可持续项目的投资，降低商业活动中对环境的负面影响。同时，企业管理层要制定有效策略进行自我更新，重视到达生命周期末端产品的可循环利用。

在“践行双碳·缔造美好生活——标准化与绿色低碳消费”主题演讲环节，中国标准化研究院资源与环境分院院长林翎介绍了我国绿色发展相关的政策要求，以及绿色消费整体的标准体系。她表示，高标准决定高质量，绿色的领跑者也有自己的标准。绿色消费涵盖了人们的出行、生活、金融的方方面面。

(责编：郭思邈、吕骞)

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