原标题：“数字光大”打造银行服务新形态

进入数字经济时代，金融用户加快向线上迁移，对银行数字化、智能化的服务需求日益提升。光大银行把数字化转型作为财富管理银行战略执行的有效路径和方法，坚持以客户为中心，着力推进“数字光大”建设，更好地服务国家战略和经济社会发展。

据了解，近年来光大银行坚持创新引领与数据驱动，在便民服务、场景金融、自营平台、客户经营四大重点领域步入数字化发展快车道，为全行公司和零售业务可持续发展提供了“新动能”。

聚焦数字便民服务 建设美好数字生活

随着《“十四五”数字经济发展规划》等相关政策的颁布实施，我国数字经济发展进入新阶段。数字便民服务已经成为金融行业连接民生服务的重要纽带。

光大云缴费作为光大集团和光大银行在民生服务领域的典型代表，通过打造开放化、数字化、智能化的便民金融服务生态体系，将中国的个人、企业、政务等各类缴费服务、渠道、支付结算功能整合。

截至目前，光大云缴费2022年服务活跃用户已突破3.5亿户，缴费服务笔数突破13亿笔，接入缴费代收项目超13000项，缴费代收服务已输出至微信、支付宝、美团、银联等700余家大型互联网机构及银行同业等，其中输出至国家政务服务平台和各省、市级政务服务平台70余家,推动我国数字便民缴费产业向更加普惠均等、优质便捷、精准智能的方向发展。

此外，光大手机银行通过与光大云缴费APP服务打通，上线了“社保一站通”功能，实现了财富管理与便民生活服务的有机融合。光大手机银行“社保一站通”包含“查账单”“快缴费”“电子社保卡”“医保电子凭证”四项高频服务，客户可以轻松在线查询个人参保信息、线上办理社保缴纳，切实服务“新市民”，尤其是为异地就业、偏远地区人员解决了往返奔波的不便。

光大云缴费社保代收服务现已支持山西、河北等27个省(自治区、直辖市)城乡居民和灵活就业人群线上缴纳社保，累计服务超2亿人次，为打通线上民生服务“最后一公里”贡献了“光大力量”。

做精做细场景金融 加大新兴领域服务供给力度

随着我国平台经济、消费数字化、政务数字化和产业数字化的加速演进，银行服务正在从单点服务向场景服务转变。光大银行围绕中小微企业、“专精特新”、绿色发展、便民服务、供应链等重点领域和场景，打造出了一批场景金融优势产品，使金融服务无缝嵌入合作伙伴场景之中，实现共赢局面。

今年以来，光大银行积极响应金融支持货运物流保通保畅工作，通过“物流通”业务重点加大对货运物流行业的金融支持和服务力度，全力保障物流企业产业链供应链安全稳定。

光大银行“物流通”从服务公路货运场景入手，向物流企业提供涵盖账户管理、支付结算、网络融资等“一站式”服务，保障产业链供应链安全稳定，助力物流行业数字化转型。目前，“物流通”累计服务货主和司机超700万户，已合作满帮集团、山西快成物流、G7、韵达优配、物泊、携船网等40多家企业，2022年上半年交易额超850亿元，服务场景已拓展至船运领域，并还将向航空运输、特种运输等新场景延伸。

此外，随着我国平台经济的高速发展，促进了灵活用工场景的规模指数级增长。光大银行“灵工通”业务可应用到网约车平台、家政公司、外卖及物流配送、同城信息平台等灵活用工场景，提供资金监管、保理融资、支付结算等综合金融解决方案，为稳就业、保民生作出贡献。

据悉，光大银行目前已将场景金融建设作为数字化转型的重要组成部分，在教育培训、住房保障、公益福利、智慧政务、汽车金融等场景中形成成熟的解决方案并将持续加大推动力度，以创新为抓手，采取分类施策、多点孵化、重点培育策略，构建以用户和场景为中心的金融服务体系。

锻造企业数字化服务能力 赋能实体经济发展

近年来，光大银行不断拓展数字化转型的广度和深度，持续提升金融科技的创新研发与应用能力。光大银行对公线上渠道建设聚焦企业需求，发挥自身优势，以优质服务助力企业发展，打造涵盖企业网银、企业手机银行、企业微信在内的线上渠道服务矩阵，实现互联互通，精准满足企业数字化金融需求。

在企业网银服务领域，光大银行实现一站式办理，支持64类业务，上线319项功能，全面涵盖账户、转账、代发、支付、理财、融资、票据、现金管理、外汇、全程通等领域，为企业提供全流程服务。截至6月底，光大银行企业网银月活客户达47万户。

在企业手机银行服务领域，光大银行依托移动端优势，搭建具有拓展性、开放性的服务平台，为企业提供便捷金融服务，除查询、转账、存款等业务外，上线阳光e开户、资信证明等功能，升级财富管理、普惠金融等业务板块，上线对公理财全流程服务，光大快贷、e抵贷、代发业务签约等重点产品。同时，企业手机银行通过升级智能体验，采用智能风控、智慧识人、数字证书等技术手段增加平台安全防线、精准识别用户身份、实现免Key支付，为用户资金安全保驾护航；还聚合人员管理、发票管理、创业扶持、品牌推广、企业名片、财经热点资讯等专业服务，赋能企业数字化管理，助力企业降本增效。

据了解，近期光大银行还将持续升级企业线上服务，即将推出“企业网银专属客户端”，同时上线“企业行政管理平台”，以薪资代发场景为核心切入点，打造集薪酬管理、智能代发、财务管理、协同办公等功能于一体的综合服务平台。

提升数智化水平 满足客户多元化需求

数字时代背景下，银行与客户的交互方式、产品服务形式乃至银行业自身形态都在发生变革，这也对银行的数字化分层分群经营能力提出了更高要求。今年，光大银行为了进一步强化“以客户为中心”的数字化经营能力，在业务中台、数据中台等机制上不断改革创新，首先在零售金融条线建立了零售中台，通过企业级业务运营、大数据挖掘和数据分析、数字化展业等能力及工具建设，将“价值共生共享”落到实处，为客户带来持久价值。

同时，为更好地满足客户对权益活动持续增长的需求，光大银行客户权益智能服务平台围绕客户体验，融合大数据等金融科技手段，运用互联网思维及运营方式，为全行客户经营及智能化营销提供强有力的抓手。该平台上线以来，以光大手机银行为载体，搭建了“客户交易行为达标判断-权益派发-权益核销-数据监测”的智能营销体系，助力提升客户全旅程服务质量。目前，该平台支持权益商品已超5000种，截至6月末，2022年光大银行客户权益领用总量已超过720万份，同比增幅117%。

此外，在数字化内容运营方面，光大银行全面融入开放、生活、交互、好玩的互联网基因，围绕客户需求巩固光大手机银行内容运营特色。一方面，光大手机银行聚合财富管理资讯，整合光大集团和光大银行全品类原创内容，同时邀请多家知名基金、证券公司加盟“服务号”体系，为客户提供集财经资讯、趋势评述、专业投研报告等为一体、更加多元的专业资讯服务；另一方面，光大手机银行以智能化呈现形式推出“看点”页面，根据客户的交易习惯和关注领域，主动推送客户感兴趣的内容信息，以及与客户常用金融服务相关的深度资讯，打造智能化、定制化内容服务体验。

未来，光大银行将坚持金融工作的政治性、人民性，持续探索数字化转型最优路径，强化金融科技应用实践，以“数字光大”助力实体经济发展、提升金融服务质效，为客户创造更大价值。

(责编：曹淼、李源)

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