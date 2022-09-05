原标题：国美零售经营提质增效 以战略聚焦助成长

2022年上半年，各行各业在疫情反复、宏观经济增速放缓等多重压力下坎坷前行，尤其是实体零售企业，更是因疫情冲击而发展受阻。面对严峻的发展形势，实体零售企业国美零售放眼长远，积极调整，并在聚焦主业、提质增效下为长远的可持续发展积蓄动能。

近日，国美零售发布了2022年上半年业绩报告。数据显示，国美零售在疫情阴云下，实现收入121.1亿元，综合毛利23.99亿元，综合毛利率同比提升5.56个百分点至19.81%。

盈利方面，国美零售在疫情扰动叠加计提库存、应收、预付等资产减值下，净利润承压较大，但也因此，国美零售把“包袱”都留在了上半年，为下半年业绩回升打下了基础。

而为进一步筑牢长期发展基底，国美零售在二季度以来将公司战略逐步向家电及消费电子主业聚焦，同时将亏损业务与核心主业非关联业务予以剥离、出售或停止发展，以实现“瘦身”降本增效。国美零售高级副总裁方巍在业绩全球投资人会上表示，下半年国美零售将继续关停亏损及低效门店，这部分预计将可以使上市公司全年减少10-15亿元的亏损。

随着经营层面的降本增效，国美零售上半年毛利率明显提升，同时经营现金流也较去年同期明显改善，实现正向流入0.55亿元。这也侧面反映了国美零售上半年虽负重前行，但在战略聚焦等积极调整之下，经营基本面正朝着不断向好的正面趋势稳健前行，而其更多成效也将在下半年显现。

供应链、场景等要素是零售业发展的关键，国美零售的战略聚焦也围绕着这些要点展开。

首先，国美零售以垂类模式，做深做透家用电器及消费电子产品主业，并形成展（线下精品体验）、销（线上线下全渠道自营+共享型供应链）、家庭电子类产品一体化解决方案、泛家电延伸产品及增值服务五大盈利模式。

其次，升级供应链，在传统供应链基础上，强化国美零售在供应链方面的优势能力。具体来看，国美零售在自采及包销定制方面，进一步提高包销定制比例，实现商品差异化，增强供应链盈利能力，目前包销定制比例达50%，供应链毛利率高于线上竞争对手5%左右；此外，在共享及平台模型方面，国美通过最大化共享厂家库存和社会化库存体系，结合门店社群和社区销售网络，提升门店坪效和人效，加强与供应商的合作、实施差异化战略和更明确的品牌定位，发力与头部品牌深度合作，扩展腰部品牌建设，提升优质商品的选择能力和销售能力，进而提升库存周转。

最值得一提的是，国美零售在场景方面做出的变革。作为实体零售业的代表企业，国美零售深度挖掘线下机会，并将覆盖全国1379个城镇的3825家门店进行优化升级，一方面关撤低效门店，另一方面以科技赋能为抓手，打造O2O全场景全渠道的新模式店，全面提升门店经营质量。

国美新模式店，也即“真快乐APP体验店”，其最大的特点是提供了线上线下全场景贯穿的体验式消费体验，并以展销分离的模式将家电品牌产品接入到更多、更高端、更便捷的展示渠道与消费者接触，满足消费者更强的现实体验需求。

方巍表示，在展销分离模式下，国美将新增线下展示体验收费模式，收入结构优化；同时在聚焦主业下，展销分离还使得电器供应链方面的成本优势得以凸显，进而助力上市公司上半年综合毛利率同比大幅提升5.5个百分点。另外，随着新模式店在功能、品类、场景、人效方面进一步提升能力，预计新模式店坪效和人效均能提升40%以上。

整体来看，上半年国美零售在大幅计提资产减值以及毛利率明显提升、经营现金流正向流入下，经营业绩已经见底，并迎来向上增长的拐点。下半年，国美零售在外部促消费政策利好推动和自身聚焦主业轻装上阵下，有望实现盈利能力的提升。

而值得关注的是，在基本面向好的预期下，国美零售仍处于低估状态。以2022年上半年数据和最新市价为基础来看，当前国美零售PS仅为0.7倍；PB更是低至0.56倍。香港证券公司百惠证券策略师岑智勇发布报告称，目前国美零售价值尚未反映在股价中，价值严重被低估，长期看好下，予以国美零售0.6港元目标价。

(责编：曹淼、李源)

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