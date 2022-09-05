人民网北京9月5日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施。国家发展改革委副秘书长杨荫凯在会上表示，今年5月底以来，各地区各部门抓紧推动稳经济一揽子政策落实落地，相关配套政策和实施细则应出尽出，努力做到市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享，政策效应加快释放，经济延续了恢复发展的态势。从民生保障看，物价保持基本稳定，就业形势逐步向好。

杨荫凯介绍，从供给看，秋粮作物长势正常，全年粮食产量有望保持稳定，工业服务业总体平稳。从需求看，固定资产投资稳定增长，基础设施投资增速连续3个月加快，居民消费持续恢复，外贸的韧性不断显现。

“同时也要看到，受需求不足、疫情冲击等影响，经济恢复的基础仍需进一步巩固，必须以时不我待的紧迫感全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，针对新情况、新问题，合理加大宏观政策的实施力度。”杨荫凯说，为此，国务院常务会议部署实施稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展的基础。

杨荫凯介绍，从出台的时机看，当前我国经济正处于企稳回升的重要窗口，三季度出台政策至关重要。下半年是回补二季度疫情损失的关键期，也是政策发挥作用的黄金期，必须抢抓时间窗口，果断出台接续政策，有力保持经济恢复发展的势头。从政策力度看，一揽子政策和接续政策总体规模合理适度，能够有力配合衔接形成组合效应，推动经济加快恢复，同时不搞“大水漫灌”、不预支未来，既利当前，又利长远。从政策的重点看，接续政策从供需两端协同发力，着力扩大有效需求，促投资带消费增就业，强化能源供应保障，稳定粮食生产，抓好物流保通保畅，持续为市场主体减负激活力，有利于进一步巩固经济恢复的基础，切实增强发展后劲。

“下一步，国家发展改革委将争分夺秒抓好落实，推动相关实施细则早出快出、应出尽出，用改革办法加快释放政策效能，保持经济运行在合理区间，努力争取最好结果。”杨荫凯说。

(责编：罗知之、吕骞)

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