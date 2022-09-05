人民网北京9月5日电（记者许维娜）预应力技术是重要的土木工程性能再提升技术，广泛应用于土木工程的各个领域，首都大兴机场、港珠澳大桥、中国天眼FAST、华龙一号核电安全壳等国家名片工程中均采用了预应力技术。

据了解，我国已建成近80亿平方米各类预应力建筑、96万座预应力公路桥和3.8万公里预应力铁路桥。有业界人士表示，“碳达峰”“碳中和”目标的提出，为中国未来的绿色能源发展道路指明了方向，将进一步推动预应力技术在土木工程各领域的推广应用。

“当今世界百年未有之大变局加速演进，国内外经济发展面临巨大压力，土木工程与工程建设业已迎来全新挑战。”在“2022中国预应力技术高峰论坛暨第十二届全国预应力结构理论与工程应用学术会议”上，中国工程院院士岳清瑞介绍，要直面预应力结构面临的结构抗震和抗连续倒塌等传统技术深化、结构耐久性提升等长效安全服役、川藏高寒地区、跨气候带长输管线预应力等新场景应用、碳纤维复材、高性能钢材等高性能材料与结构体系开发等诸多挑战，共同推动我国预应力技术进步和土木工程高质量发展。

中国工程院院士聂建国表示，国家“双碳”战略对土木工程提出了新的挑战。如何在安全、耐久的前提下节约工程建设材料是土木工程行业需要思考并解决的问题，而预应力结构能够在其中发挥重要作用。

聂建国分析称，针对预应力技术体系，建议对我国经济社会发展大背景下其发展目标定位和需求进行梳理，提出预应力技术高效应用的关键核心技术问题，关注结构性能提升、新材料发展与全寿期安全可持续等技术问题。

中国工程院院士谢建新介绍了北京科技大学在学科发展、人才培养及科技创新领域的最新成果，并提出预应力技术是发挥高强、高性能钢材及纤维复合材料作用的最佳途径。

此外，同济大学教授吕西林等15位国内外专家学者做了学术报告，从预应力技术的基础理论、服役安全、设计与评价技术、改造与加固提升技术、新材料应用、新体系研究等方面总结了在预应力技术领域的研究成果，提出了下一步预应力技术领域发展设想。

(责编：郭思邈、吕骞)

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