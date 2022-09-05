人民网记者 车柯蒙

“母牛下母牛，三年五个头。”千百年流传下来的一句农家谚语，道出了奶业对于农村经济发展的重要性。

当前，为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，如何带动上下游种植、养殖、加工业发展，在保护耕地的同时激活县域经济，成为奶业发展的新命题。

奶业，是健康中国、强壮民族不可或缺的产业,是食品安全的代表性产业,也是农业现代化的标志性产业和一二三产业协调发展的战略性产业。近日，人民网“我和我的新时代”乡村振兴采访调研走进黑龙江省齐齐哈尔市克东县，探寻奶业在新时代发展交出的“新答卷”。

产业链带动“共富链”

奶业具有产业链条长的特点，从上游的原奶供应、中游的乳品加工到下游的市场流通，横跨了一二三产业。产业链上抵最源头的农牧业，下达最终端的服务业，与三农发展和乡村振兴紧密相连。

今年6月，克东县凭借乳品产业集群优势入选全国优势特色产业集群，这是该县在2021年被列为全国乳业全产业链典型县后获得的又一殊荣。

齐齐哈尔市克东县农场青贮收割场景。受访者供图

奶业能在克东县蓬勃发展，得益于这里独到的资源优势。记者了解到，克东县地处我国位于北纬47度的黑土地，有着大量的优质农业资源，除了是重要的产粮基地外，这里还是国际公认的黄金奶源带。

当调研团走进克东县飞鹤产业园区智能化配方乳粉生产车间，现代化生产线正有序运转，一罐罐奶粉从这里生产并运往全国各地。

“我们打造了以奶粉加工为中心的‘共富产业链’，有效带动上游牧草种植、饲料加工、奶牛养殖，下游包装配套、物流运输等相关产业的协同发展，并以产业振兴带动乡村振兴，助力区域经济发展，促进农民增收。”黑龙江飞鹤乳业有限公司党委书记、生产事业部副总经理朱天龙在接受人民网记者采访时表示。

如今，克东县全力扶持乳业龙头企业发展，打造了“种、养、加、销、能”一体化闭环式乳业全产业链。

克东县委副书记、县政府县长梁兴旺在接受人民网记者采访时表示，面对常态化疫情防控的整体形势，如何高质量拉动就业、促进地区经济发展是各地都面临的难题，而促进政企良性互动，实现优势互补就是破解这一难题的有效路径之一，也是助力乡村振兴，提高城乡居民收入的重要举措。

黑土地上建起可持续发展生态圈

黑土地，主要分布在我国的东北平原，因富含有机质及各种矿物质元素，被誉为地球上最肥沃的土壤。然而，随着农业和畜牧业的快速发展，东北每年畜禽粪污产量达上亿吨，传统的秸秆焚烧更是严重污染大气，大幅增加碳排放量。传统通过氧化糖、堆粪、粪肥还田等方式已经难以处理产业发展后高量级的废弃物。

产业集群生态循环模式解决了高寒地区牲畜粪污处理和玉米秸秆无害化处理两大技术难题。受访者供图

采取有效措施保护好黑土耕地，是保障国家粮食安全的重要课题。2016年，飞鹤引入产业集群合作伙伴，建成了“规模化生物天然气与有机肥循环综合利用项目”：把牛粪污和东北地里的玉米秸秆，一起进行厌氧发酵，制成沼气，再进一步提纯成生物天然气；天然气回到牧场和工厂，用于热能的转化；沼渣、沼液又通过二次发酵变成有机肥；有机肥还田，种植有机、天然的饲草饲料，然后再用来养牛；牛吃了生态、有机的饲草饲料，保证生鲜乳的品质，好奶基础上做出高品质的奶粉……

据了解，每个项目可年处理玉米秸杆4万吨、牛粪污10万。同时，每个项目年产生物天然气700万方，每年大概生产5万吨有机肥，还田后能让1.4万亩黑土地的有机质含量增加1%，而且能增加黑土层的厚度和松软度。

飞鹤乳业相关负责人介绍说，产业集群生态循环模式，不仅解决了高寒地区牲畜粪污处理和玉米秸秆无害化处理两大技术难题，更通过粪肥还田实现用地与养地相结合，有效提高黑土地有机质含量，形成了绿色、循环、可持续发展的生态圈。

奶业振兴为县域经济发展增动能

在克东县，越来越多的村民依托奶业发展实现了就业、增收。受访者供图

乡村振兴，农民增收是关键，横跨一二三产业的奶业，是吸纳就业的重要渠道，能有效让农民的腰包鼓起来。

“现在的生活，那是老好了！接下来，还想给儿子换辆车……”谈起家里的变化，飞鹤克东瑞信达牧场的员工蒋艳红难掩喜色。

记者了解到，蒋艳红一家曾经是村里的贫困户，靠种地勉强维持生计。如今，蒋艳红一家都在飞鹤牧场工作，一家每个月仅工资收入接近1万5千元，再加上每年还有土地流转带来的近2万元收入，日子越过越红火。

蒋艳红并非个例，她所在的富饶村正是飞鹤克东瑞信达牧场的所在地。现如今，大部分村民都将土地流转给了飞鹤产业链相关企业，获得租金收入的同时，还能到工厂去上班，额外增加一份收入。

乡村振兴,更离不开青年人才的加入。当前，一批青年人才在见证家乡产业发展后，选择回到乡村。

94年的小伙儿杨佳赟大学毕业后回到克东县发展，在他看来，选择回到家乡奋斗，正是看中了家乡在产业集群带动下产生的优质就业机会；98年的马宁，大学攻读畜牧兽医专业，毕业后也回到了这片黑土地，“我希望越来越多的年轻人能回到家乡，为家乡的发展做一份贡献。”马宁说。

据梁兴旺介绍，今年的毕业季刚过，22名畜牧专业毕业生即将到飞鹤牧场就业，人才回流到乡村，将有力促进县域经济发展，为乡村振兴注入新动能。

记者了解到，目前，克东县奶业上下游项目达到15个，直接安置就业3200余人，间接拉动就业6000余人，奶业发展加速了克东县经济社会发展的步伐。

克东县税务局第二税务分局分局长李宏宇在接受人民网记者采访时表示，乳品全产业链发展理念已成为地方经济发展的重要引擎，为县域乃至市域经济发展做出了杰出贡献。数据显示，今年以来，克东县乳产业链各环节实现增值税税收已超2亿元。

今天的黑土地上，奶业交出了亮眼的“成绩单”和“规划书”，为县域经济发展注入澎湃动能。数据显示，2021年，全县地区生产总值实现67.5亿元，增长14.9%；全口径财政收入实现19.2亿元，增长18.1%。

(责编：郭思邈、吕骞)

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