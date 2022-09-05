日前，在以“智联世界 元生无界”为主题的2022世界人工智能大会在上海举办。会上，英特尔公司高级首席工程师、视频事业部全球首席技术官、物联网事业部中国区首席技术官张宇发表了以“用‘芯’助力基于绿色计算的数字化转型”为主题的演讲，阐述了英特尔如何通过产品设计和技术创新，以软硬件并行发展的战略赋能端到端智能数字基础架构，大力驱动绿色计算和绿色低碳数据中心的发展进程。

张宇发表演讲（受访者供图）

“当前，各行各业都面临着可持续发展的命题，其中，技术发挥着愈加重要的作用。英特尔始终专注于降耗和智能冷却等绿色技术的创新，坚持做有社会责任感的企业公民。我们还承诺，在2030年全球业务中100%使用可再生电力，并在2040年实现全球运营温室气体净零排放的目标，以绿色计算为基石加速深化数字化转型，努力从多维度塑造更加负责任、包容且可持续的未来。”张宇表示。

张宇认为，在全球数字化转型的浪潮下，企业和社会的发展需要一个绿色、智能和以软件定义为基础的端到端数字基础架构来进行承载。他介绍，英特尔持续通过硬件、软件以及技术创新来满足这一需求。在硬件层面，英特尔计划在2030年前将客户端和服务器微处理器的产品能源效率提升10倍；同时还专注于通过与负载匹配的加速引擎来达到最佳性能功耗比。

在推进基于绿色计算的数字化转型过程中，软硬件协同创新是重要的理念。张宇强调，对于用户来说，充分调用硬件资源离不开软件工具的支持。基于此，针对异构架构，英特尔oneAPI能够为不同架构提供统一、开放的编程接口，以降低开发门槛并减少重复性开发工作，助力实现节能减排和降本增效。与此同时，针对架构选择的多样性，英特尔还提供了一些更加自动化的产品和技术来对硬件进行适配。在数据中心层面，英特尔数据中心管理器的软件通过在服务器平台上采集到的功耗指标，能够利用策略动态调整单个服务器平台的能源效率，以达到系统性能功耗比的最优化，并推动绿色、低碳计算的实现。

随着算力需求的爆增，数据中心作为“能耗大户”也迎来了节能低碳的挑战。张宇对在此过程中英特尔的相关工作关键点进行了讲解：持续通过定制CPU设计、先进液冷技术以及智能节能技术助力绿色数据中心的打造。在定制CPU设计层面，通过定制化设计使得CPU配置与最终用户负载更加匹配，进而达到能源效率提升；在先进液冷技术层面，不断推动冷却方式的创新，从传统意义上的风冷模式逐步转换为液冷模式，以更加适应高密度机架对于散热的需求；在智能节能技术层面，英特尔曾与多家伙伴携手，通过人工智能技术处理数据中心传感器所采集到的数据，并利用分析结果控制数据中心机房空调机的运转达到节电效果。

在推动实现节能低碳的过程中，除了针对数据中心等后端技术的投入，英特尔还持续在能源的生成与使用等前端领域发力，通过前后端技术的结合，实现端到端的绿色节能。

张宇认为，当前，在绿色化和数字化双转型的大形势下，以软件定义为基础的端到端数字基础架构成为重中之重，这也是英特尔长期以来为之努力的方向。未来，英特尔与更多生态伙伴通过“无所不在的计算、从云到边缘的基础设施、无处不在的连接及人工智能”这四大超级技术力量，持续深耕绿色计算领域，并以绿色、低碳的方式加速数字化转型，逐步实现绿色低碳节能的目标，用“芯”全面助力中国绿色化数字化转型的升级。

(责编：曹淼、李源)

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