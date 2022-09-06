参观者在国家会议中心展区参观。

本报记者 高 石摄

国家会议中心展区，工作人员在介绍绿色社区项目。

本报记者 贺 勇摄

服贸会首钢园展区，参观者在进行虚拟现实体验。

本报记者 杨 迅摄

服贸会国家会议中心二期外景。

本报记者 张武军摄

高质量教育引领未来

本报记者 宦 翔

造型精美的剪纸、栩栩如生的面塑、色香味俱佳的菜肴……在2022年服贸会“丝路工匠”职业院校国际合作联盟展台，6所参展职校的中外学生同台展示各自的“绝活”，成为2022年服贸会教育服务专题展的热门“打卡地”。

“丝路工匠”职业院校国际合作联盟成立于2019年，目前有中外59所职业院校参加。在今年服贸会上，合作联盟以“丝路职教，京彩学堂——京韵、京味、京艺”为主题，突出展示成员院校办学和专业特色、高校建设成果、国际化发展项目，以“中华传统文化+多媒体+互动体验+专业技能及才艺展示+联盟论坛”形式，展现北京职业教育国际化特色与国际合作情况。

联盟秘书处工作人员赵伟东介绍，合作联盟把促进北京市与“一带一路”沿线国家和地区职业教育合作和人文交流作为重要发展方向，期待通过服贸会将合作联盟做大、做强，力争打造一批高水平、国际化的职业院校。

教育服务作为今年服贸会九大专题展之一，由教育服务专题展和教育专题论坛两项活动组成。专题展以“高质量教育引领未来”为主题，按展示内容分为三大主题，即“交流合作共赢”主题、“科技赋能教育”主题和“公益助力教育”主题，吸引了60余家境内外知名教育机构及企业参展。

深度体验丝路文化

本报记者 刘 歌

“吉尔吉斯斯坦是旅游爱好者向往的地方。”在以“数字赋能文旅发展，文化创新美好生活”为年度主题的文旅服务专题展上，“充满无限可能的美丽国度——吉尔吉斯斯坦”推介会举办，吉尔吉斯斯坦驻华大使馆二秘丹尼尔向参观者这样介绍他的家乡。

在伊塞克湖美景前朗读古人的诗篇；在丝绸之路上的古城仰望美丽星空；品尝融合东西方风味的美食……“丝绸之路——房车之旅”项目在服贸会上正式发布。房车、跨境、自驾游……这些关键词，将许多爱好旅游的参观者吸引了过来。

丹尼尔介绍，吉尔吉斯斯坦旅游资源十分丰富，随处可见令人惊叹的壮丽风光。这里不仅有丰富的历史资源，是探索丝绸之路主要干线的必经之地，而且还保留着独特的游牧文化传统。丹尼尔说：“吉尔吉斯斯坦和中国是好朋友、好邻居、好伙伴。希望更多的中国游客能通过跨境自驾旅游的方式，到吉尔吉斯斯坦旅游，感受当地美丽的风景和历史文化风俗。”

吉尔吉斯斯坦发展旅游基金副总裁卡拉特巴夫通过视频介绍，项目主办方还将组织商务人士在自驾游途中，参与途经国家的相关经贸合作研讨和推介活动等，以此积极推动双方的经济、文化交流。

数字科技拓展新体验

本报记者 王海林

在2022年服贸会上，“数字科技”成为关键词。走进服贸会首钢园区1号馆，就会看到一列长队，这是参观者在参观“蛟龙”号载人深海模拟体验器。参观者坐进全息舱，通过万向座椅和VR眼镜，可“一键切换”至深海场景。

此外，作为服贸会重要的科技专题展，电信、计算机和信息服务专题展备受关注。本届服贸会上，元宇宙体验展馆首次亮相，综合应用沉浸交互式展陈技术，打造了近1万平方米的“国际一流的元宇宙体验场景”。

“上一秒在都市，下一秒在雪山。”元宇宙体验展馆的扩展现实虚拟演播室内，不少等待体验的观众排起了长队。“演播室融合了虚拟现实、增强现实、混合现实等前沿技术，可快速完成从现实环境到虚拟环境的转换。”当虹科技市场部负责人彭小东介绍。

新一轮科技革命和产业变革下，数字技术广泛融入生产、流通、消费各个环节。

在本届服贸会上，可以看到新技术、新成果、新应用正在不断涌现，大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术为服务贸易发展注入新动力。东盟智慧产业联盟主席陈志辉表示，中国在科技创新领域取得了越来越多的成果，服贸会的举办将有助于推动全球服务贸易的发展。

低碳新技术前景可期

本报记者 万 宇

小到直径不足1厘米的吸管，大到直径3.6米的管廊，这些都是由中国企业制造的竹缠绕产品。

在以“双碳赋能·焕发新动力”为主题的环境服务专题展上，大大小小的棕色竹缠绕管道吸引了不少参观者驻足。中国林产品集团党委书记、董事长刘乃铭介绍：“竹缠绕管廊最大直径可达8米，每段管廊长12米。竹缠绕技术还能应用于整体组合式房屋、高铁车厢的制造等。”

国际竹藤组织官员认为，竹子和竹制品在帮助恢复已退化的生态系统、应对气候变化、保护生物多样性以及可持续发展等领域正发挥着不可或缺的作用。

近年来，人们越来越关注自然的减碳、生物固碳方法。生物固碳是利用植物的光合作用，将二氧化碳转化为碳水化合物，以有机碳的形式固定下来，被认为是缓解全球变暖问题的极具前景的方案。刘乃铭介绍，竹缠绕复合材料是使用生物固碳技术的新材料。目前，中林集团正在持续研发这种低碳节能的新技术材料，并加强推广。

国际竹藤组织高级项目官员傅金和说，许多中国企业正致力于进行竹产品替代塑料制品的研发和生产，这可以减少塑料制品的使用。

中医药创新引关注

本报记者 颜 欢

在国家会议中心展区的国药集团展台，一台卧式冰柜大小的中药配方颗粒智能调配系统吸引了参观者的目光。医生问诊开方后，药柜中相应药桶指示灯就会亮起，通过智能调配系统很快就能从200多种药材中找到所需的药材。每味药的剂量和制作份数均由系统自动调配完成，几十秒后就能配好成品药。

智能调配系统中的药材已全部制成颗粒并封闭储存，不仅方便管理，而且更精准。前来参观的伊朗驻华大使馆商务参赞哈米德·阿德利赞叹说：“中医药技术的发展成果让我大开眼界。我喜欢中医药，听说这个设备已经在荷兰、新加坡等国投入使用，期待未来能在更多国家造福更多人民。”

今年，服贸会健康卫生服务专题展以“融创发展 共享健康”为主题，展示了全球相关企业在创新医药、数智医疗、传统医药等领域的新成果。

在今年服贸会期间举行的第五届“一带一路”中医药发展论坛上，“中国处方”受到关注。“我们把中国的成功经验分享给利比里亚医生，包括如何用中医药治病等。”利比里亚共和国副总统朱厄尔·霍华德·泰勒表示，加强中医药在全球的推广，对推动世界各国医疗服务发展具有重要意义。

体育让城市更精彩

本报记者 陈尚文

没有雪，也一样能感受滑雪乐趣？走进2022年服贸会体育服务专题展，室内滑雪模拟机吸引了不少参观者前来体验。在VR、AR设备帮助下，人们在室内就可以“体验”跳台滑雪、高山滑雪等竞技项目。从“冷冰雪”到“热运动”，在本届服贸会上，参观者能够充分体验体育带来的快乐与激情。

据了解，体育服务专题展以“体育让城市更精彩”为主题，打造了2.22万平方米的线下展示区域，包括2个室内展馆和2个室外展馆，吸引了30多个国家和地区的展商参展。

在奥地利驻华大使馆商务参赞白明浩看来，要实现冰雪产业可持续发展，应做好冬奥场馆和设施可持续利用、增加人们对冰雪运动的兴趣。本届服贸会上，奥地利国家展团携5家知名冬季运动领域企业亮相服贸会，希望进一步助力中国冬季体育运动事业蓬勃发展。

通过对全球冰雪资源的整合以及国际间交流合作的加强，推进冰雪产业可持续发展，促进中国与世界交流，服贸会提供了重要平台。荷兰驻华大使馆卫生、福利和体育参赞史明康认为，加强体育产业创新，可以让冰雪运动走进更多普通百姓特别是青少年群体，他对荷中在冰雪领域合作的前景充满信心。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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