原标题：新华全媒+丨为世界经济复苏发展注入动力——2022年中国国际服务贸易交易会观察

连续6天的会期，2400余家企业线下参展，数百场活动密集举行……2022年中国国际服务贸易交易会于9月5日落下帷幕。

8月31日，习近平主席向2022年中国国际服务贸易交易会致贺信强调，“携手共促开放共享的服务经济，为世界经济复苏发展注入动力”。在当前复杂国内外形势下，中国以服贸会搭台，向世界宣示普惠包容、合作共赢的一贯主张。

促进达成一系列合作成果

15.2万平方米展览展示、128场专题论坛、65场推介洽谈等活动，线下参展企业2400余家，线上参展企业7800余家，累计入场25万余人。国产大飞机C919、核电自主化成果“国和一号”、南沙港全自动化码头沙盘模型等行业领域重大成果集中展出，60余家企业和机构携带人工智能、金融科技等领域的百余项新产品、新技术、新成果首发首秀……

服贸会执委会办公室副主任、北京市商务局局长丁勇介绍，本届服贸会充分展示中国服务贸易创新发展成就，促进达成一系列重要合作成果。

据初步统计，截至目前，共达成各类成果1339个，其中成交项目类达到513个。

刷数字人民币抽盲盒，竞技VR虚拟足球赛，360度投影仿佛置身一幅油画中……在服贸会首钢园展区，“数字感”十足的互动场景不断闪现，特别是首次设立的元宇宙体验馆，让人耳目一新。炫酷的数字技术，折射着全球数字经济的脉动，为疫情冲击下的世界经济复苏带来活力与机遇。

商务部服贸司副司长王志华说，本届服贸会克服疫情等不利因素影响如期顺利举办，亮点纷呈、成果丰硕，参展参会企业数量、国际化程度、成交规模和观众人数均超过上届水平，为各参与方提供了务实的合作平台和巨大的市场机遇，为全球服务贸易恢复发展注入了新的活力。

释放服务贸易增长潜力

商务部数据显示，2012年以来，中国服务贸易进出口保持快速增长势头，年均增长6.1%，高出全球增速3.1个百分点，服务贸易总额连续八年位居世界第二位。

商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊说，在世界经济增长充满不确定性的背景下，中国服务贸易发展“成绩单”，服贸会的成功举办，展现了中国服务贸易的增长潜力。

——数字贸易带动全球服务贸易率先复苏。

在蓬勃发展的服务贸易中，数字贸易发展的新趋势引起与会海内外嘉宾的广泛关注。

戴上VR眼镜，双手握住手柄，伸手扑出一记点球，就仿佛置身一场足球比赛……在2022年服贸会展览中，工体元宇宙虚拟场景引人驻足，不少游客亲身体验数字技术的魅力。

商务部副部长盛秋平说，数字服务贸易已成为全球服务贸易复苏的重要力量，跨境电子商务快速发展，极大缓解了疫情对全球贸易的冲击。

——绿色创新引领服务贸易新趋势。

在首钢园5号馆，减碳“黑科技”——绿色物流供应链碳账单智慧平台，引起不少观众驻足。

今年服贸会的主题是“服务合作促发展 绿色创新迎未来”，并且新设面积达1.67万平方米的环境服务专题展，展示生态环保、绿色节能技术和应用，以及绿色低碳转型蕴藏的巨大机遇。

——“一带一路”建设为服务贸易发展带来新增长点。

多哥的手工艺品、加纳的乳木果油、秘鲁的羊驼玩偶、柬埔寨的茉莉香米……服贸会期间，“一带一路”沿线国家特色文化展示活动格外引人关注。30余个“一带一路”沿线国家驻华使馆及国际组织现场展演，献上一场极具文化气息和国际特色的文化盛宴。

“葡萄是格鲁吉亚人的图腾，红酒是格鲁吉亚人的灵魂。”在格鲁吉亚展区，一位工作人员用流利的中文向观众介绍格鲁吉亚悠久的葡萄酒历史。“这是我们第三年参加服贸会，很高兴能在服贸会这个大平台跟大家面对面交流，希望借此让更多人了解格鲁吉亚的文化。”他说。

李俊说，2021年，中国与“一带一路”沿线国家服务贸易总额增长33%。随着信息技术的发展，以互联网、大数据、跨境电商为代表的新型服务贸易将成为中国与“一带一路”沿线国家服务贸易合作新增长点。

向全球共享目标携手前行

在本届服贸会的“北京主题日”上，中国国际航空股份有限公司和英国罗尔斯·罗伊斯公司共同成立一家全新的民用航空发动机维修合资公司——北京航空发动机维修有限公司，正式签约落户北京首都国际机场临空经济区，为大中华区及其他地区的航空公司客户提供维修服务。

“宣布成立合资公司是罗罗公司在中国的重要里程碑。”罗尔斯·罗伊斯民用航空总裁成克睿（Chris Cholerton）表示，过去携手成长，取得了诸多成就，期待未来继续携手共同发展。

盛秋平说，服贸会将引领中国服务消费趋势，加快消费复苏和升级，为各国企业积极融入中国服务大市场提供全方位机遇，为中国企业充分利用国际国内两个市场、两种资源提供展示交易的平台。

从中国市场来看，国务院发展研究中心副主任余斌说，中国企业和消费者对专业化和高品质的服务需求快速扩张，将为跨国公司在华经营提供更多发展机遇。

在本届服贸会期间，英中贸易协会等8家国际商协会、跨国银行以及专业服务机构成为第一批投资北京全球合作伙伴。

英中贸易协会中国区总裁赵汤说，协会将继续加强与北京的合作，积极引入英国企业，同时协助会员企业做好在中国的业务发展。“与中国服务贸易领域的业务合作潜力巨大，我们对中国市场充满期待。”

世界银行中国、蒙古和韩国局局长华玛雅表示，中国近期的扩大开放政策举措，如加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）以及持续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等，表明中国将开放服务业作为优先事项，这将为疫后全球经济复苏注入动力。（记者李斌、孔祥鑫、郭宇靖、吉宁）

(责编：赵竹青、陈键)

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