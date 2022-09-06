原标题：送科技到一线 院地合作助果农增产增收

近日，中国农业科学院果树研究所与内蒙古自治区开鲁县人民政府签订合作建设“中国农业科学院果树研究所开鲁特色苹果试验站”（以下简称试验站）合作协议。中国农业科学院果树研究所所长曹永生表示，果树研究所将充分发挥科技优势，聚焦开鲁县林果产业发展需求，以为果业增产增效，为果乡增绿添彩，为果农增收致富。

曹永生介绍，试验站将进行苹果新品种引进、栽培、植保和贮藏保鲜新技术示范推广，建设新品种和新技术研发基地、成果转化基地、技术示范基地、人才培养基地。同时，还将充分发挥当地突出品种优势，打造品牌效应，提高果品品质，品味特色苹果，为开当地经济社会高质量发展和经济转型贡献更大科技力量。

开鲁县县委书记王凤森表示，此次院地进行合作签约，旨在充分发挥中国农业科学院果树研究所的人才、智力、科研优势，以及开鲁县的试验示范基地、科技成果产业转化基地优势，形成优势集成和能力互补，推进林果产业融合和科技成果转化落地。

“通过院地双方的要素集聚、创新协作、落地实践，将进一步延伸林果产业链、提升林果价值链，也必将为推动开鲁乡村振兴、经济高质量发展，注入新的强大动力。”王凤森说。

据了解，未来，试验站还将深入开展特色苹果种质资源收集、保存，“鸡心果”优异品种类型确定及亲本溯源，特色新品种引进筛选，建设小型林果产业实验室，建设果品贮藏保鲜加工工艺流程展示室，制定小苹果病虫害防治技术流程，小苹果贮藏栽培、植保技术指导，以及区域果树发展规划咨询等8个方面工作，不断强化当地果业高质量发展科技支撑。（李孟哲 何文上）

(责编：赵竹青、陈键)

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