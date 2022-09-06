原标题：服贸会为推动全球经济复苏贡献智慧

9月5日下午，2022年服贸会圆满闭幕。本届服贸会克服疫情等不利因素影响如期顺利举办，亮点纷呈、成果丰硕，参展参会企业数量、国际化程度、成交规模和观众人数均超过上届水平，为各参与方提供了务实的合作平台和巨大的市场机遇，为全球服务贸易恢复发展注入了新的活力。

为全球经济复苏贡献力量

在服贸会闭幕新闻发布会上，商务部服贸司副司长王志华介绍，本届服贸会再次宣示了中国扩大高水平对外开放、共促全球服务贸易繁荣发展的信心和决心。2020年和2021年，习近平主席连续两年在服贸会全球服务贸易峰会上发表视频致辞，本届服贸会又专门发来贺信，充分体现了中国政府对全球服务贸易繁荣发展的高度重视。习近平主席在贺信中宣布中国深化服务领域高水平开放的重要举措，强调中国坚持普惠包容、合作共赢的一贯主张，引发了广泛关注和强烈反响。与此同时，本届服贸会有力推动各方就携手共克时艰、推动全球经济复苏达成重要共识。

在全球疫情依然起伏反复、世界经济复苏乏力的背景下，国务院副总理韩正在本届服贸会全球服务贸易峰会上发表主旨演讲，指出中方愿同各方共同努力，秉持人类命运共同体理念，落实全球发展倡议，推动服务贸易健康可持续发展，为世界经济复苏增添更大力量。

本届服贸会举办了7场高水平高峰论坛、100多场专业论坛和行业会议，会聚政府官员、专家学者和业界精英，聚焦前沿领域，交流最新观点，为推动全球经济贸易复苏增长贡献了智慧和力量。王志华介绍，服贸会充分展示了中国服务贸易创新发展成就，促进达成一系列重要合作成果。国务院国资委、国家银保监会分别组建了中央企业交易团、中央金融企业交易团，31个省区市、5个计划单列市及新疆生产建设兵团继续组建了地方交易团与会洽谈采购，成交规模和质量均高于去年。

据初步统计，截至目前，共达成各类成果1339个，其中，成交项目类513个、投资类175个、首发创新类173个、战略协议类128个、权威发布类82个，联盟平台类26个、评选推荐类242个。本届服贸会发布了《中国服务贸易发展报告2021》《中国展览业发展报告2021》等多项权威报告，反映发展趋势，会聚研究成果。

累计入场超25万人

本届服贸会围绕“服务合作促发展 绿色创新迎未来”主题，举办了15.2万平方米的展览展示和128场专题论坛、65场推介洽谈等活动。线下参展企业2400余家、线上参展企业7800余家，累计入场25万余人，数量均超过上届。

展会现场集中展出国产大飞机C919、核电自主化成果“国和一号”、南沙港全自动化码头沙盘模型等行业领域重大成果，60余家企业和机构携带人工智能、金融科技等领域的百余项新产品、新技术、新成果首发首秀，数量超过上届。服贸会现场运用大量AR、VR等沉浸式互动技术，为观众带来了身临其境的体验感。7场高峰论坛聚焦重点领域，积极交流研讨，引领服务贸易发展新趋势。360位境内外重要嘉宾线上线下参会，嘉宾参与度较上届大幅提升。70余场会议活动发布92项权威报告、指数榜单和合作倡议，北京市举办的“北京日”暨“两区”建设两周年主题活动，集中呈现了“两区”建设成果成就，引发广泛关注。

继续擦亮服贸会“金字招牌”

商务部服贸司副司长王志华介绍，下一步将推动落实本届服贸会达成的成果与共识，发挥服贸会扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台作用，深入推动我国服务贸易开放创新发展。

王志华表示，我国将继续推进服务贸易高水平开放。商务部将在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，研究制定服务贸易标准，推动世贸组织《服务贸易国内规制参考文件》落地生效，不断提升服务贸易制度型开放水平。

在深化国际合作方面，商务部将积极参与服务贸易国际规则与标准制定，为服务贸易国际合作创造良好环境。深化与主要服务贸易伙伴合作关系，丰富合作内容、拓展合作空间。加大对共建“一带一路”国家服务业发展的支持，完善与金砖国家、上合组织等服务贸易多双边合作机制，不断拓宽服务贸易国际合作网络，不断扩大中国服务贸易的“朋友圈”。

文/本报记者 李佳

(责编：赵竹青、陈键)

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