新华社记者马欣然、罗鑫、赵旭

原标题：服贸会见证中国市场对外资强大吸引力

“北京冬奥会健儿们驰骋的赛场，也有我们的一份力。”在2022年中国国际服务贸易交易会体育服务专题展区，意大利天冰集团中国区市场总监沈玉梅说，近十年来，中国冰雪服务市场是公司全球业务增长最快的，更是未来最被看好的。

长期看好中国市场，既是天冰集团多年的坚定信心，也是本次服贸会上诸多国际企业的投资选择。

毕马威与吉林省商务厅、山东济南市商务局签署合作协议；亚马逊云科技宣布在天津、广东中山设立多所数字化赋能中心……越来越多的外商积极扩展在华业务布局，推动跨企业、跨区域以及跨国服务贸易合作不断深化。

从一组服贸会数据，可感知外商对华市场之“热”：71个国家和国际组织设展办会、7000余家境内外企业线上线下参展、整体国际化率达到20.8%。

中国商务部8月发布数据显示，今年1至7月，中国服务业实际使用外资金额5989.2亿元人民币，按可比口径同比增长10%。

“中国服务业正在世界掀起‘磁石效应’。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉说。

当前，中国经济进入高质量发展阶段，产业结构不断优化，服务业成为经济新的增长点，这是不断满足人民日益增长的美好生活需要的必然结果。无论是制造业升级，还是消费升级，都蕴含了巨大的服务潜力，使中国服务业成为吸引外资的“强磁场”。

在今日之中国，这个人均GDP突破1万美元大关的14亿多人口大市场中，医疗、法律、教育、金融、物流、电信等需求不断涌现，消费形态由实物消费为主加快向服务消费为主转变。

中国服务业的强大吸引力，是中国市场的庞大消费需求所带来的。

今年服贸会上，中国国际航空股份有限公司和英国罗尔斯-罗伊斯公司共同宣布，在北京设立中国大陆第一家遄达系列民用航空发动机合资维修公司，注册资金达1.9亿美元，将为中国以及全球客户提供高水平的发动机维修服务。

近年来，中国制造加速向价值链中高端迈进，对制造业与服务业的深度融合提出了更高要求，这是罗罗公司在华投资领域不断拓展的动力所在。

除了深耕中国市场50余年的罗罗公司，在服贸会上，还有很多“新朋友”正向中国各类高端高价值服务贸易环节持续发力。

“虽然是第一次参展，但非常看好与中国合作的发展前景。”意大利德恩瑞律师事务所政府事务经理曹倩说，去年公司在北京设立了办公室，今年又新增了深圳和香港办公室，“希望通过服贸会寻找更多合作机会，同时为中国高端法律服务业发展助力”。

中国服务业的强大吸引力，不仅有需求带动，还有高水平开放的政策红利所释放的投资黏性。

连续5年修订外资准入负面清单，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)，持续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)和《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)……中国主动对标高标准国际贸易规则，推进更高水平的服务贸易便利化，为外商投资打造一流营商环境。

近10年间，中国服务业“朋友圈”不断扩大，与世界200多个国家和地区有服务贸易往来，为全球服务贸易伙伴创造就业岗位约1800万个。

2021年，中国与金砖国家服务贸易额合计达177亿美元，与“一带一路”沿线国家和地区服务贸易额合计达1126.5亿美元。

中国服务业的强大吸引力，得益于数字中国建设的显著成就以及广阔前景。

《数字中国发展报告(2021年)》显示，中国现已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施；2017年到2021年，数字经济规模从27.2万亿增至45.5万亿元，总量稳居世界第二。

从智能快递车、高保真虚拟试妆服务，到荷兰、奥地利、葡萄牙等33个国家搭建的“云展厅”……展区随处可见的“黑科技”，折射出中国数字服务市场发展的火热脉搏，也成为外商投资的新热点。

在中国发展超过25年、连续3次参加服贸会的高通公司，本次带来了结合高通分离渲染技术与中国移动5G专网切片技术的“工体元宇宙”应用场景。

记者在现场体验发现，只需佩戴轻便的头显设备，就能与虚拟足球前锋在数字世界进行比赛，画质清晰，全过程未察觉到延时卡顿等情况。

“我们与中国产业伙伴已经结成深入的合作关系。”高通公司全球副总裁侯明娟说，中国坚持以高水平开放促进高质量发展，让高通这样的跨国企业有信心继续进一步扩大与中国客户的合作。

2012年至2021年，中国服务业实际利用外资金额从602.7亿美元增长至1405.1亿美元，规模增长了1.3倍。

中国商务部编制的《中国服务进口报告2020》显示，未来5年，中国服务进口规模累计有望达2.5万亿美元。

在当前全球疫情起伏反复，世界经济复苏脆弱乏力的背景下，中国服贸会的举办，正如联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘所说，“正当其时”。(参与采写：陈旭)

(责编：赵竹青、陈键)

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