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高标准农田力促秋粮稳产提质 农业农村部：长势好于去年 夺取丰收有希望

2022年09月06日08:55 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （记者李栋）眼下，秋粮正处于关键生长期，再过一段时间，全国秋粮将陆续进入收获期。得益于全国高标准农田建设，今年秋粮面积增加，长势好于去年，夺取全年丰收有基础有希望。

数据显示：在产量大省湖北，已有3980万亩高标准农田完成建设。藏粮于地为粮食产量夯实了基础。

在湖北省当阳市，当地3000余亩水稻进入灌浆期，随着当地大力推进高标准农田建设，分散的土地平整为集中的农田。

走进当阳市河溶镇前程村村民李光琴的高标准农田，水稻长势喜人。随着当地大力推进高标准农田建设，她家分散的土地现已平整为集中连片农田。

“现在的田集中连片后，也更好种了，今年收成大概率比去年强。”李光琴对高标准农田带来的实惠显得信心十足。

“我们因地制宜，将平原地区的土地以10-20亩为1个单元进行平整连片，对于丘陵地区以5-8亩为1个单元进行平整，并对用电、灌溉、排水以及机耕作业道路进行了全面布局。”当地农业农村局相关负责人表示，高标准农田的建设，对粮食丰产丰收起到了支撑作用。

“今年全国秋粮面积稳中有增，全国大部分地区秋粮作物长势较好。”农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟表示，特别是占秋粮产量一半以上的玉米，长势总体好于上年，夺取丰收有基础有希望。

(责编：罗知之、吕骞)
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