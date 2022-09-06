人民网北京9月6日电 （记者栗翘楚）随着全球消费电子锂电池市场日趋成熟、新能源汽车产销量高速增长，动力锂电池出货量占比逐步提高，已经成为全球锂电池市场快速增长的引擎之一。

“截至目前，我国新能源汽车渗透率持续攀升，动力电池百亿级投资项目频频落地，数百吉瓦时中短期产能规划目标竞相推出，智能装备与核心材料也紧跟电池企业的布局节奏，开启了新一轮技术与产能竞赛。”近日，电池“达沃斯”组委会秘书长、中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教在ABEC|2022中国（广东·东莞）电池新能源产业国际论坛开幕式上表示。

据中汽协数据显示，1-7月，我国汽车产销分别完成1457.1万辆和1447.7万辆，生产累计同比增长0.8%，实现由负转正。其中，新能源汽车延续高速增长势头，1-7月市场占有率达到22.1%。

在下游需求支撑下，锂电全产业链也迎来涨价潮。现阶段，车企成本承压，电池原材料资源紧缺及价格上涨已经影响到新能源汽车的发展。

南方科技大学讲席教授徐政和表示，为保证资源安全，电池回收势在必行。布局锂、钴、镍等关键资源，建立一个电池生产和回收的循环体系，通过电池回收及电池材料修复再生，可从根本影响全球可持续发展的资源保障。

中信证券股份有限公司研究部副总裁、新能源汽车分析师李鹞分析称，在新能源汽车产销量高增长背景下，动力电池装机量持续走高，预计未来几年动力电池和储能电池的报废量也将快速提升。在废旧电池环境风险和政策红利期双重驱动下，动力电池回收行业将迎大规模放量。

不仅是上游矿产资源领域，当前，正负极材料、电解液、隔膜等领域，也频现跨界投资者身影。

中国科学院院士欧阳明高表示，锂离子电池的高端化、低碳化、智能化已成为趋势。高端化代表了研发团队要不断提升比能量，提升循环寿命，降低成本，提高安全性；面向未来，全世界都在制定电池的碳足迹和碳法规、碳税相关政策，国内新能源汽车行业还需要面向绿色电池开展一系列工作；第三则是要在此基础上实现全链条的智能化。

面向未来，构建电池新能源行业新生态势在必行。业内人士表示，电池行业从原材料到成品的一体化布局将渐成趋势。与此同时，车企与电池企业纷纷加快供应链投资，上中下游深度协同，在新生态赋能下，将有越来越多中国电池新能源品牌走向世界。电池新能源行业将开启更加高速且高质量的发展期，国产化与国际化双双提速，产业链深度融合，打造更具韧性的供应链，构建健康发展生态链。

(责编：罗知之、吕骞)

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