原标题：淘宝天猫服饰垂直化策略升级：“用户+供给”双轮驱动商家生意增长

9月5日，淘宝天猫服饰在商家大会上宣布升级垂直化运营策略，面向所有服饰商家以“用户+供给”双轮驱动战略和能力，将万千用户需求洞察匹配万千风格商品供给，促进商家生意增长。这也是淘宝天猫“从交易到消费”战略在服饰行业的垂直化落地呈现。

“从供给到消费、从消费走向产业，全新的淘宝天猫服饰，运用DTC模式助力服饰品牌数智化转型，携手商家共创、共赢，合力创造超出消费者预期的商品与服务”，淘宝天猫产业发展及运营中心服饰时尚总经理乔乔，清晰阐明了双轮驱动增长模式的内涵。

从过往商品为王的时代，到如今消费者为中心的时代，再到未来产业协同的时代，淘宝天猫发挥DTC模式，围绕“人”、“货”、“场”以及“服务”4个方面，平台为商家提供全生命周期的消费者运营和商品运营的能力，并提供高质量、可持续的数字化服务解决方案, 以助力服饰品牌实现价值升级。

力求离消费者更近，以消费者为中心，洞察并满足10亿消费者需求，从交易本身向影响消费者决策和用户体验延伸，服务好消费者是淘宝天猫与商家不谋而合的观点。

作为国内知名的服饰品牌，太平鸟一直与淘宝天猫保持战略同频，也成为平台优化升级的受益者，从“成年危机”中成功转型，一跃成为国内响当当的快时尚品牌先锋。在7月底首次启动的淘宝天猫“超级新系列”云秀场中，太平鸟直播间热度值拉爆，一度冲上风格女装总榜前3，直播间销售额达到日常店播效率5倍。

“淘宝天猫始终是太平鸟电商运营的第一阵地”， 太平鸟电商总经理应海军表示，未来太平鸟将继续利用全新的技术和场景，推出更多新品展现给消费者，通过云秀场做更多有效地线上触达，并继续携手淘宝天猫走在时尚的探索之路上。

老品牌焕新生机，新品牌也势不可挡，众多“新面孔”在淘宝天猫成功完成冷启动，一跃成为消费者的新宠。

天猫开店首年销售额就达千万级别，即使受疫情等不确定因素影响，依然保持年均100%以上增速，服饰新品牌致知，对自身爆发成长有着理性且清晰认知：精确种草、选准平台。致知服饰合伙人段炼形容，“我们希望设计出当代年轻人日常可穿的具有东方美学的服饰，淘宝天猫为新锐品牌提供了展现自我的最佳舞台。”

乔乔介绍，淘宝天猫服饰此次发布的“新品牌计划、探路者计划、十亿俱乐部+百亿计划”，将提供给所有服饰商家“商品内容化、新系列IP和新直播”3项垂直化升级服务；同时引入更多新生力量，包括联合服饰上下游产业生态，针对风格品牌、设计师品牌、明星潮牌等6大趋势赛道建设新商新品牌专属孵化赛道，并开放式联动领军商家、专业机构共建时尚产业智囊团。

据悉，过去3年超过1000家服饰品牌在淘宝天猫年销售额过亿，为进一步帮助品牌商家突破业务增长瓶颈、实现产业升级，淘宝天猫服饰将重点扶持100个年成交破亿品牌向10亿跃迁、帮助10家品牌冲击百亿目标。

此外，在全球性咨询机构贝恩现场发布的《拥抱未来，服饰品牌DTC制胜之术》白皮书中，淘宝天猫服饰的平台价值也得到了专业机构的肯定，贝恩公司专家、副合伙人陈严指出，淘宝天猫作为DTC最佳实践平台，持续陪伴服饰商家成长，平台与商家携手抓住了时代机会。

(责编：曹淼、李源)

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