紧急筹措资金物资 社会力量驰援泸定地震一线
2022年09月06日15:50 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （记者王仁宏）9月5日12时52分，四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，震源深度16千米；12时56分，四川雅安市石棉县发生4.2级地震，震源深度15千米。
一方有难，八方支援。地震发生后，各地社会力量闻讯而动，立即布置组织开展救援工作，通过物资援助、救灾筹款等帮助当地居民渡过难关。
中国红十字基金会从四川省红十字应急物资储备库（眉山仓库）紧急调拨首批救灾物资驰援甘孜、雅安地震灾区，包括320顶帐篷、2200个赈济家庭包（箱）、1200床棉被、300张折叠床。同时，四川省红十字基金会立即上线网络救灾筹款项目，支援地震灾区。
中华救助基金会及时筹措救援物资，包括帐篷、防潮垫、应急灯、棉被、棉大衣、方便面等，于5日晚从成都发往一线灾区。
5日晚，深圳壹基金公益基金会将第一批援助物资由成都发车运往灾区，为受灾群众提供单帐篷、折叠床、睡袋等，帮助解决临时安置需求。
北京韩红爱心慈善基金会捐赠200万元至甘孜藏族自治州慈善总会，捐赠200万元至雅安市红十字会。
阿里巴巴公益基金会首期捐赠500万元援助四川泸定地震救灾。
(责编：王仁宏、吕骞)
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