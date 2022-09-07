人民网北京9月7日电 （记者杨虞波罗）9月10日至12日，即将迎来中秋节假期。中央气象台预计，中秋节假期（9月10日—9月12日）期间，中东部地区无大范围强降雨和高温天气、气温起伏小，总体适宜出行。西北地区东部至华北西部等地部分地区将有一次降雨过程，华南及西南地区多阵性降雨。

10日，陕西、山西大部、河南西部、湖北西部、四川东北部和南部、贵州大部、云南、广西、广东及西藏有小到中雨。

11日，新疆西北部、甘肃东南部、陕西、山西大部、河南西部、湖北西部、福建、广东、广西、云南、四川西南部和北部及西藏部分地区有小雨，局地有中到大雨。

12日，新疆北部、甘肃东南部、陕西、山西西部、黑龙江西北部、河南西北部、福建东部、广东中南部、广西大部、云南中西部、四川盆地西部和南部及西藏有小雨，局地有中到大雨。

气象专家提示，上述地区的公众外出记得携带雨具。与此同时，西南地区未来多降雨，需警惕降雨可能引发的滑坡、泥石流等次生灾害。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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