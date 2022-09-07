人民网北京9月7日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，目前玉米、大豆和中稻等作物普遍进入灌浆成熟期，全国大部地区秋粮长势较好。

在甘肃省华亭市河西镇河南村农田里，沉甸甸的谷穗“笑”弯了腰。从今年4月份谷子春播，6月份田间管护，到即将到来的秋收时节，种植大户杨壮民始终忙碌在田间地头，一天天关注着谷子的生长情况。望着即将到手的庄稼，杨壮民一脸喜悦地说：“只要天气晴好，再有20天时间，肯定丰收无疑。”

丰收在望得益于粮食生产面积的稳定。当地农业农村局相关负责人表示，通过坚持“藏粮于技”“藏粮于地”战略，把高标准农田建设和撂荒地整治作为重中之重，采取农户复耕自种整治，龙头企业、合作社、产业大户带头流转整治，村集体统一托管带动整治和委托亲友代管整治等模式，全力开展整治复垦，有效盘活了撂荒耕地资源。“撂荒地整治，给村民带来的收益实实在在，相信来年大家的种粮积极性一定会更高。”

调度显示，近期长江中下游部分地区中稻旱情正在陆续缓解，全国大部分地区秋粮生产进展顺利。8月25日以来，南方地区高温消退，出现多轮降雨，加上各地积极抗旱浇水，旱情有所缓解，利于秋粮作物灾后恢复和产量形成。

近日，财政部会同水利部、农业农村部研究，紧急通过中央预备费安排农业生产和水利救灾资金100亿元，支持各地做好抗旱救灾、秋粮防灾稳产、保障群众饮水安全等相关工作。

“今年全国秋粮面积稳中有增，全国大部分地区秋粮作物长势较好。”农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟表示，特别是占秋粮产量一半以上的玉米，长势总体好于上年，夺取丰收有基础有希望。

(责编：赵竹青、吕骞)

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