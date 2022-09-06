国内成品油价格止步“五连跌” 加满一箱油多花7.5元
2022年09月06日18:28 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （记者申佳平）今日24时，国内成品油价格将止步“五连跌”，开启今年下半年的首次上调。
据国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年9月6日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高190元和185元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.15元，95号汽油每升上调0.16元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花7.5元左右。
国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。（实习生武师宇对本文亦有贡献）
(责编：郭思邈、吕骞)
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