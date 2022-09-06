黄盛

葡萄酒、枸杞、牛奶、肉牛、滩羊、冷凉蔬菜……9月6日，伴随着宁夏品质中国行（北京站）特色农产品推介会在京举行，一批宁夏回族自治区名优特色农产品吸引了北京消费者的关注。

推介会上，来自宁夏的100多家涉农企业参展，涉及50多个品种，共邀请北京市60余家单位和企业参会。其中，北京首农食品集团有限公司与自治区农业农村厅、中国乡村发展志愿服务促进会与银川市人民政府、北京首农畜牧发展有限公司与宁夏海原县肉牛产业发展集团有限公司、国药大健康产业有限公司与银川伊百盛生物工程有限公司等达成多项合作协议。

“宁夏第十三次党代会提出要大力发展葡萄酒、枸杞、牛奶、肉牛、滩羊、冷凉蔬菜‘六特’产业，建立现代农业产业体系、生产体系、经营体系，形成集研发、种植、加工、营销、文化、生态为一体的现代农业全产业链，打造世界葡萄酒之都，把 ‘枸杞之乡’‘滩羊之乡’‘高端奶之乡”’的品牌擦得更靓，让宁夏更多的农产品走向市场。”宁夏农业农村厅相关负责人表示，受黄河灌溉滋养，宁夏水土光热条件好，拥有丰富的生物资源和洁净的农业环境，素有“塞上江南”之称，是中国重要的商品粮生产基地、黄金奶源基地，也是中国的“枸杞之乡”“滩羊之乡”“甘草之乡”“马铃薯之乡”，成功获批建设国家农业绿色发展先行区、国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区。

本次推荐会由自治区党委宣传部、农业农村厅、银川市人民政府、自治区政府驻京办事处主办。据介绍，宁夏已先后举办宁夏品质中国行（广州站）、宁夏品质中国行（福州站）活动，两场活动有20多家涉农企业达成合作框架协议80个项目，签约金额达55.07亿元，在产品销售、基地建设、精深加工等领域进一步深化合作，为宁夏农产品走进广东、福建市场，走上粤港澳大湾区消费者的餐桌拓宽了渠道。

(责编：郭思邈、吕骞)

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