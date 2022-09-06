财政部发布财税支持方案推动黄河流域生态保护和高质量发展
2022年09月06日22:01 | 来源：新华网
小字号
新华社北京9月6日电（记者申铖）记者6日从财政部了解到，为贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，财政部日前印发《中央财政关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案》，支持建立以财政投入、市场参与为总体导向的资金多元化利用机制。
根据方案，中央财政设立黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金，用于支持沿黄河省区统筹做好加强生态环境保护、保障黄河长治久安、推进水资源节约集约利用、推动黄河流域高质量发展、保护传承弘扬黄河文化等工作；研究设立黄河流域生态保护和高质量发展基金，支持沿黄河省区规范推广政府和社会资本合作（PPP），鼓励各类企业、社会组织参与支持黄河流域生态保护和高质量发展。
此外，方案明确支持建立以防洪治理、水沙调控为重点方向的灾害防治保障机制 ，以税费引导、专项奖励为调节手段的水资源节约集约利用机制 ，以整体治理、分段施策为基本思路的生态保护补偿机制等。
(责编：牛镛、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 紧急筹措资金物资 社会力量驰援泸定地震一线
- 人民网北京9月6日电 （记者王仁宏）9月5日12时52分，四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，震源深度16千米；12时56分，四川雅安市石棉县发生4.2级地震，震源深度15千米。 一方有难，八方支援。…
相关新闻
- 评论
- 关注