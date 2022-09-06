新华社北京9月6日电（记者申铖）记者6日从财政部了解到，为贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，财政部日前印发《中央财政关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案》，支持建立以财政投入、市场参与为总体导向的资金多元化利用机制。

根据方案，中央财政设立黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金，用于支持沿黄河省区统筹做好加强生态环境保护、保障黄河长治久安、推进水资源节约集约利用、推动黄河流域高质量发展、保护传承弘扬黄河文化等工作；研究设立黄河流域生态保护和高质量发展基金，支持沿黄河省区规范推广政府和社会资本合作（PPP），鼓励各类企业、社会组织参与支持黄河流域生态保护和高质量发展。

此外，方案明确支持建立以防洪治理、水沙调控为重点方向的灾害防治保障机制 ，以税费引导、专项奖励为调节手段的水资源节约集约利用机制 ，以整体治理、分段施策为基本思路的生态保护补偿机制等。

(责编：牛镛、袁勃)

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