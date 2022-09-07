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我国成功发射微厘空间一号S3/S4试验卫星

2022年09月07日11:19 | 来源：大漠问天微信公众号
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北京时间2022年9月6日10时24分，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲遥十六运载火箭，成功将微厘空间一号S3/S4试验卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

此次任务是快舟一号甲系列运载火箭的第17次飞行。

(责编：岳弘彬、常雪梅)
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