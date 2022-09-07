人民网北京9月7日电 （记者乔雪峰）当前，随着人们生活水平的逐渐提高，乘坐飞机旅行已经成为老百姓的主要出行方式之一。乘坐飞机时，航空公司一般都会提供餐食，一提到飞机餐，特别是国内航线上的飞机餐，大多数乘客的第一反应几乎是餐食单调、可选择性少。

近年来，随着各家航空公司服务的不断提升，如今的飞机餐已经与传统概念上的餐食有了很大改观。一些以往只能在饭店里享用的美味，都已进入到各个航班的菜单中，旅客在万里高空也能品尝到美食。

记者近日从中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航”）获悉，老店烧鸭、酱爆鸭条、麻辣鸭膀丝、豌豆黄小鸭等中华美味佳肴近期将会被带到国航的航班上，通过国航“窗口”向世界传递“中国味道”。

国航相关负责人告诉记者，从9月15日开始，首批全聚德菜品机上餐食将陆续在北京出港国航航班的两舱、经济舱与广大旅客见面，同时从9月15日至9月30日在首都机场T3航站楼国航头等舱休息室，将在午餐时间为旅客提供相关菜品。

据了解，考虑到航机餐食的特点及机上服务时长，此次推出的合作菜品中，在原有国际远程航线提供招牌“北京烤鸭”的基础上，双方将更多经典美食带到了国航航班。

中翼公司及北京航食总经理陈松表示，此次合作将会进一步优化升级国航机上餐饮体验，丰盈“国航味道”，让旅客拥有更加美味的飞行时光，将中华美食送上国航航班，向世界展示中国人的文化自信。

(责编：郭思邈、吕骞)

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