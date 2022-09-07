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住房和城乡建设部：引导建筑企业逐步建立建筑工人用工分类管理制度

2022年09月07日21:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月7日电（记者王优玲）住房和城乡建设部7日发布通知，要求引导建筑企业逐步建立建筑工人用工分类管理制度，并将技能水平与薪酬挂钩，实现技高者多得、多劳者多得。

　　通知要求，各地住房和城乡建设主管部门要统筹房屋市政工程建设领域行业特点和农民工个体差异等因素，针对建筑施工多为重体力劳动、对人员健康条件和身体状况要求较高等特点，强化岗位指引，引导建筑企业逐步建立建筑工人用工分类管理制度。

　　对建筑电工、架子工等特种作业和高风险作业岗位的从业人员要严格落实相关规定，确保从业人员安全作业，减少安全事故隐患；对一般作业岗位，要尊重农民工就业需求和建筑企业用工需要，根据企业、项目和岗位的具体情况合理安排工作，切实维护好农民工就业权益。

　　通知指出，各地住房和城乡建设主管部门要主动作为，积极配合人力资源社会保障、工会等部门，为不适宜继续从事建筑活动的农民工，提供符合市场需求、易学易用的培训信息，开展有针对性的职业技能培训和就业指导，引导其在环卫、物业等劳动强度低、安全风险小的领域就业，拓宽就业渠道。

　　通知还要求，加强职业培训，提升建筑工人技能水平；加强纾困解难，增加建筑工人就业岗位；加强安全教育，保障建筑工人合法权益。要求落实好建筑工人参加工伤保险政策，进一步扩大工伤保险覆盖面；联合人力资源社会保障等部门用好工程建设领域工资专用账户、农民工工资保证金、维权信息公示等政策措施，保证农民工工资支付，维护建筑工人合法权益。

(责编：袁勃、牛镛)
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