人民网北京9月8日电 （记者李栋）白露已至，豫北大地农业生产进入秋管和秋收的繁忙季节。

近日，河南省内黄县36万亩花生陆续进入收获期。在内黄县高堤乡咀头村，村民趁着晴好天气正在田间抢收晾晒花生，田间地头呈现一派繁忙的秋收景象。