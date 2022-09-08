人民网北京9月8日电 （王绍绍）8日，2022全国专精特新中小企业发展大会在南京举行，会上发布了专精特新中小企业发展报告（2022年）。报告详细阐述了一年来培育专精特新中小企业的重要举措和积极成效。报告显示，去年“小巨人”企业利润总额近0.4万亿元，平均每户企业利润4000万元，是规上中小企业的3.4倍。

人民网财经了解到，目前工业和信息化部已培育四批8997家专精特新“小巨人”企业，小巨人企业总量快速提升、主导产业更加聚焦，专业化优势进一步凸显。

2021年以来，工业和信息化部会同有关部门、地方协同发力，持续完善专精特新工作政策体系，构建了政府公共服务、市场化服务、公益性服务“三位一体”服务体系。中小企业发展环境进一步优化，全力护航专精特新中小企业发展壮大。

报告指出，中小企业能办大事，在“小巨人”企业身上得到充分体现。

“小巨人”走上大舞台。“小巨人”企业参与制修订标准13000余项，展现出较强的行业话语权。约半数“小巨人”企业的主导产品国内细分市场占有率为10%-30%，其中有235家企业的主导产品国内细分市场占有率达90%以上。

“小巨人”撑起大创新。“小巨人”企业共设立国家级、省级研发机构超一万家，平均研发人员占比达28.7%，平均研发强度达8.9%，平均拥有有效发明专利15.7项，70余家小巨人企业近三年荣获国家科学技术奖，1500多家专精特新“小巨人”企业近2年承担过国家重大科技项目。

“小巨人”创造大效益。2021年“小巨人”企业营业收入总额超3.7万亿元，同比增长31.5%，比规上中小工业企业高11.6个百分点。利润总额近0.4万亿元，平均每户企业利润4000万元，是规上中小企业的3.4倍。

“小巨人”牵引大发展。前三批培育认定的“小巨人”企业中已有114家成长为制造业单项冠军企业，占单项冠军企业比重达到13%。67%的“小巨人”企业产品获得发达国家或地区权威机构认证，核心竞争力明显。九成专精特新“小巨人”企业至少为一家国内外知名大企业直接配套。“小巨人”企业对高端新材料、5G新一代信息技术、新能源汽车和智能网联汽车等制造强国重点领域的支撑作用尤为明显。

为更好地赋能“小巨人”企业高质量发展，释放其活力与韧性，人民网于近期发布了“小巨人护航计划”，并上线了“828企业服务平台”（http://828.people.com.cn/），征集专精特新企业发展面临的问题，展示大中小企业融通创新的优秀案例，助力推动形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态，促进中小企业高质量发展。

具体来看，依托“828企业服务平台”，人民网“小巨人护航计划”将广泛联合各界资源，通过政策解读、课题调研、资源对接、产业合作、经验交流等多种形式，重点围绕政策服务、诉求反馈、供需对接、专业服务、品牌建设与经验交流等功能，为全规模、全所有制、全生命周期企业，提供一站式平台服务。

(责编：郭思邈、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经