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交通运输部：今年中秋节假期预计全国日均发送旅客约2400万人次

2022年09月08日16:47 | 来源：人民网
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人民网北京9月8日电 （记者王连香）“经过综合研判，预计今年中秋节假期全国日均发送旅客约2400万人次，同比下降32%，较2019年下降53%。受疫情形势和各地防控政策的影响，假期群众旅行半径较正常时期将明显缩短，以‘郊区乡村游、城市休闲游’的本地游、周边游、短途游为主，不会出现明显的客流高峰。”交通运输部应急办副主任周旻在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍。

周旻表示，交通运输部门将统筹做好疫情防控和运输服务保障工作，全力保障旅客平安、健康、便捷出行。

一是强化运输组织保障。科学调配城乡运力，增加重点区域运力投放，加密运营班次，延长运营时间，强化车站、机场、旅游景区等重点区域服务保障能力，畅通出行“最后一公里”。同时，积极开展定制客运、联网售票、电子客票等服务，优化老年人等群体服务措施，进一步改善公众的出行体验。

二是强化客运疫情防控。督促客运场站和客运经营者严格按照规定开展场站和车辆消毒通风，对旅客进行测温验码，一线从业人员实行一周两次核酸检测并加强个人防护。对涉疫地区强化疫情防控举措，控制客运场站和车辆人员聚集程度，严格按规定做好旅客核酸检测阴性证明查验和信息登记，进一步完善应急预案，妥善有效处置突发疫情。

三是强化安全应急管理。督促有关经营单位严格落实客运场站源头安全管理，在假期来临前强化人员培训和车辆维护，密切关注极端天气情况，运营过程中强化动态监控，全链条加强安全管理，根据预警信息和相关规定，该停就停、该关就关，坚决杜绝违规驾驶和涉险运营，切实保障旅客出行安全。

“在这里，我要做一个安全提示，假期出行，您一定要选择正规合法的交通工具出行，进入客运场站和乘坐公共交通工具期间，请全程佩戴好口罩，自觉保持社交距离，做好个人防护，配合做好体温检测、健康码查验、信息登记等工作。”周旻说。

(责编：王连香、吕骞)
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