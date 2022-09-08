人民网北京9月8日电 （记者王连香）“我们将继续加强部门协同，加强部省联动，加强跟踪调度，高效统筹疫情防控和交通物流保通保畅，全力做好重点物资的运输保障。”在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部应急办副主任周旻介绍。

周旻指出，将围绕以下五点做好重点物资的运输保障工作：

一是加强督办转办，着力保障交通运输网络畅通。持续加强交通运输网络的运行监测，指导各地科学精准地实施通行管控措施，坚决杜绝擅自关闭关停交通基础设施，坚决杜绝擅自限制运输服务，坚决杜绝擅自设置防疫检查点，落实督办转办要求，一事一协调解决物流不通不畅问题，严防层层加码、“一刀切”等过度通行管控问题反弹。

二是强化督促指导，从严从细落实疫情防控各项要求。及时更新调整交通运输领域疫情防控工作指南，督促指导交通运输企业，以及公路服务区、港口码头、铁路车站、航空机场等经营单位严格落实常态化疫情防控举措，严格执行消毒消杀、佩戴口罩、核酸检测、接种疫苗、健康监测等防控要求。

三是持续跟踪调度，全力保障重点地区的物资运输。加强对重点涉疫地区及周边地区的统筹调度，督促做好区域协同联动，切实保障交通运输通道畅通，指导布局完善应急物资中转调运站，落实重点物资运输通行证制度，全力做好涉疫地区医疗防控物资、民生物资和农业、能源、原材料等重要生产物资的运输保障。

四是加强助企帮扶，全力帮助物流企业度过难关。加强与金融、财税等部门协同配合，指导各地落实落细交通物流再贷款和延期还本付息等政策，创新方式方法和操作路径，解决执行中的难点堵点，打通政策落地“最后一公里”。深化交通运输物流领域涉企违规收费专项整治，切实减轻市场主体不合理经营负担。

五是做好总结评估，着力推动常态化机制的建设。指导各地系统总结前期物流保通保畅工作中的经验做法，补短板、强弱项，进一步健全工作机制，完善指挥调度体系，推动物流保通保畅工作长效化、制度化、规范化运行。

(责编：王连香、吕骞)

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