新华社北京9月8日电（记者安蓓）记者8日从国家发展改革委了解到，经国务院批准，2022年全国大众创业万众创新活动周将于9月13日至19日举行。本届活动周以“创新增动能，创业促就业”为主题，采用线上线下相结合的方式，主会场设在安徽省合肥市，在全国各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团同步开展。

2022年全国大众创业万众创新活动周以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，通过主会场活动、部委活动、地方活动、海外活动、线上活动等近1000场系列活动，全面回顾并展示近年来深入实施创新驱动发展战略、纵深推进大众创业万众创新取得的新进展、新成就和新突破，把创新创业更好地转化为经济发展新动能。

合肥主会场将组织主题展示，从全国择优遴选160余项、设5个展区全面展示创新创业的典型案例和取得的最新成果。除主题展示外，国家有关部门和地方将在安徽省合肥市举办创新创业高质量发展峰会、创业投资行业峰会、创业安徽等丰富多彩的系列活动，并以实物展品、虚拟现实、线上直播等喜闻乐见的形式，为创新创业者提供更好展示平台和更多机会，在全社会营造有利于创新创业创造的良好环境。

(责编：赵光霞、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经