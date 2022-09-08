人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

如何加快中小企业高质量发展？工信部从四方面部署

2022年09月08日18:38 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月8日电 （王绍绍）8日，2022全国专精特新中小企业发展大会在南京举行，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在会上表示，中小企业创新力、竞争力、专业化水平已大幅提升，下一步，工信部将从抓帮扶与促发展两方面采取有效措施，加快中小企业高质量发展。

数据显示，截至2021年底，全国中小微企业数量达到4800万家，目前已培育8997家专精特新“小巨人”企业、848家制造业单项冠军企业、5万多家专精特新企业，我国中小企业发展取得显著成效，在贡献税收、带动就业、促进国家经济发展等方面发挥积极作用。

金壮龙指出，中小企业是国民经济和社会发展的生力军，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。工信部将从以下四个方面部署工作，进一步助力中小企业健康发展：

一是健全法规政策体系。深入实施《“十四五”促进中小企业发展规划》，加快出台鼓励创新、融资促进等配套制度措施，增强政策透明度和可预期性，为中小企业发展营造良好环境。

二是加大纾困帮扶力度。针对当前中小企业发展面临的“急难愁盼”问题，推动落实落细各项纾困帮扶政策，实施出台新的针对性政策措施，贯彻落实保障中小企业款项支付条例，持续开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，探索采取多种方式，助力中小企业渡过难关、健康发展。

三是促进专精特新发展，实施优质企业梯队培育工程。“十四五”期间，培育100万家创新型中小企业，10万家专精特新中小企业，1万家以上“小巨人”企业，1000家以上制造业单项冠军企业。发挥带动作用，推动大中小企业融通发展，引导专精特新企业参与制造业强链补链，支持中小企业集聚发展，打造一批特色产业集群。

四是构建高效服务体系。健全中小企业服务体系，推动更多优质服务指导中小企业，实施中小企业数字化赋能专项行动，培育一批数字化服务商，促进中小企业数字化转型。同时，聚焦市场开拓和技术合作，推进海外服务体系建设，提升中小企业国际合作水平。

(责编：郭思邈、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：严防“一刀切”等过度通行管控问题反弹
　　人民网北京9月8日电 （记者王连香）“我们将继续加强部门协同，加强部省联动，加强跟踪调度，高效统筹疫情防控和交通物流保通保畅，全力做好重点物资的运输保障。”在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部应急办副主任周旻介绍。…
交通运输部：今年中秋节假期预计全国日均发送旅客约2400万人次
　　人民网北京9月8日电 （记者王连香）“经过综合研判，预计今年中秋节假期全国日均发送旅客约2400万人次，同比下降32%，较2019年下降53%。受疫情形势和各地防控政策的影响，假期群众旅行半径较正常时期将明显缩短，以‘郊区乡村游、城市休闲游’的本地游、周边游、短途游为主，不会出现明显的客流高峰。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部