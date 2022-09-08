人民网北京9月8日电 （王绍绍）8日，2022全国专精特新中小企业发展大会在南京举行，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在会上表示，中小企业创新力、竞争力、专业化水平已大幅提升，下一步，工信部将从抓帮扶与促发展两方面采取有效措施，加快中小企业高质量发展。

数据显示，截至2021年底，全国中小微企业数量达到4800万家，目前已培育8997家专精特新“小巨人”企业、848家制造业单项冠军企业、5万多家专精特新企业，我国中小企业发展取得显著成效，在贡献税收、带动就业、促进国家经济发展等方面发挥积极作用。

金壮龙指出，中小企业是国民经济和社会发展的生力军，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。工信部将从以下四个方面部署工作，进一步助力中小企业健康发展：

一是健全法规政策体系。深入实施《“十四五”促进中小企业发展规划》，加快出台鼓励创新、融资促进等配套制度措施，增强政策透明度和可预期性，为中小企业发展营造良好环境。

二是加大纾困帮扶力度。针对当前中小企业发展面临的“急难愁盼”问题，推动落实落细各项纾困帮扶政策，实施出台新的针对性政策措施，贯彻落实保障中小企业款项支付条例，持续开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，探索采取多种方式，助力中小企业渡过难关、健康发展。

三是促进专精特新发展，实施优质企业梯队培育工程。“十四五”期间，培育100万家创新型中小企业，10万家专精特新中小企业，1万家以上“小巨人”企业，1000家以上制造业单项冠军企业。发挥带动作用，推动大中小企业融通发展，引导专精特新企业参与制造业强链补链，支持中小企业集聚发展，打造一批特色产业集群。

四是构建高效服务体系。健全中小企业服务体系，推动更多优质服务指导中小企业，实施中小企业数字化赋能专项行动，培育一批数字化服务商，促进中小企业数字化转型。同时，聚焦市场开拓和技术合作，推进海外服务体系建设，提升中小企业国际合作水平。

(责编：郭思邈、吕骞)

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