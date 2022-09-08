记者从海口海关获悉，一架波音777-200LRF型货运飞机9月8日在海口海关所属海口美兰机场海关通关放行，货值1亿美元，减免税款9589万元人民币。这是首架享受海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策的大型飞机。

这是首架享受海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策的大型飞机。（海口海关供图）

海口海关关税处处长林勇说，此前，海南自贸港已有3架“零关税”进口的直升机，随着此次大型飞机的通关，海南自贸港“零关税”航空器享惠产品进一步“扩群”。

截至2022年8月，海南省主管部门审核具有交通工具及游艇“零关税”进口资格企业共计2330家，目前已有113家企业开展进口业务，累计进口货值39.4亿元，减免税款9.54亿元。（记者吴茂辉）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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