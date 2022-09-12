本报合肥9月11日电 （记者韩俊杰）11日，2022年国家网络安全宣传周正式闭幕。本届网络安全宣传周以“网络安全为人民 网络安全靠人民”为主题，由中央宣传部、中央网信办、教育部、工信部等十部门举办。

在宣传周开幕式上，合肥高新技术产业开发区、北京市海淀区、西安市雁塔区、长沙高新技术产业开发区、济南高新技术产业开发区等入选首批国家网络安全教育技术产业融合发展试验区，网络安全技术高峰论坛随后举行。

本届宣传周还举办网络安全博览会、网络安全赛事及8场分论坛，与会嘉宾共话行业技术和发展趋势。其中，长三角网络安全协同发展分论坛发布国内首个《网络安全人才实战能力白皮书》，20多家高校和高新技术企业与合肥市签约落地，总投资达22.1亿元。此外，量子安全分论坛发布用于连接用户和量子保密通信网络的量子安全能力底座。

累计60家互联网企业、网络安全企业和关键信息基础设施运营单位参加了网络安全博览会。此次宣传周还创新开展了六大主题日以及网络安全“七进”等活动。

《 人民日报 》（ 2022年09月12日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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