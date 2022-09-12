本报记者 李嘉宝

山东省东营市广饶县乐安街道广泰社区居民在智慧社区管理平台的智慧门禁前刷脸开门。

刘云杰摄（人民图片）

驾车出门，手机应用提前找到停车位；进入小区，“刷脸”通过门禁；市政管理，依托数据平台可实时了解城市状况……不少城市依靠数字化技术加快智慧转型发展，在社区服务、交通管理、城市治理等方面，智能应用技术让城市变得更“聪明”，居民一部手机就能够解决很多事情。

便民服务24小时在线

打开手机，连上小区亭子里的蓝牙音响，舒缓的音乐在公共休闲区响起，社区瑜伽队开始热身训练……重庆礼嘉街道嘉宁社区的瑜伽爱好者们无需携带音响设备，即可在社区开展日常活动。瑜伽队队员马亚洲说，除了智能音响，智能门禁、安防、小区设施、物管服务等，每天都能用到，“智能设备和日常生活融为一体”。

通过智能APP就能迅速联系物管人员，解决生活问题；24小时在线的便民服务中心，汇集智慧政务终端、人机对话智能机器人等线上线下服务；无人值守的24小时智慧书屋，为居民提供“家门口的图书馆”……在礼嘉街道，智慧化生活场景处处可见，人们的居住便利性大大提升。

据重庆市相关负责人介绍，重庆是全国智慧物业试点城市之一。近年来，重庆大力开展智慧物业小区建设，发布了《智慧小区评价标准》，全市已经打造智慧小区400多个。

在上海市闵行区新虹街道，社区引入智慧化管理系统，通过设置智能消防栓、高空抛物监控系统、智能烟感器等设备，为社区独居老人和优抚对象家庭进行适老化改造，提升居民生活质量。在山东潍坊奎文区北海路街道的南湖社区，每个楼道安装水力热力平衡器，实现着每户室内温度的自动调节，社区内还设置了自动开关、自动定时消毒的感应智能垃圾箱，美化了社区环境。

智慧小区是智慧城市的基础单元，让更多居民享受到安全、舒适、便利的现代化智慧化生活环境。专家建议，推进智慧社区建设，还应依托社区数字化平台和线下社区服务机构，建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务。

驾车“一路绿灯”回到家

这段时间，家住北京经济技术开发区（亦庄新城）的郑先生发现，每天下班回家，遇到红灯的次数明显变少了，还经常“一路绿灯”就到了家。对此，不少居民也有同感。“过路口时就像握了遥控器，上下班时间缩短了10分钟。”住在亦庄新城的霍先生说。

绿灯“变多”了，路口变得更智能了。变化背后，是北京高级别自动驾驶示范区建设带来的创新成果。在AI技术赋能下，经过智能改造的路口，能够根据实时交通运行数据，实时自动调整路口红绿灯时长，从而均衡响应各个方向的交通需求。如今，在亦庄新城60平方公里的范围内，已建成300多个数字化智能路口基础设施，帮助市民实现“绿灯自由”。

“通过智慧路口的数据传输，可以精准捕捉路上的人、车、灯等信息，不仅可以提升自动驾驶安全系数，还可以通过数据收集推进城市智慧交通建设。”北京亦庄智能城市研究院集团有限公司董事长赵延标介绍说。

人、车、路实现一体协同，驾驶员可以拥有“宽阔视角”——在四川宜宾高速公路，人们也有这样的体验。这条长约157千米的智慧高速公路全线，中间隔离带每隔800米就设立一根智慧杆柱，除了集合各种摄像机等传统视觉监控设备，还专门安装毫米波雷达这种新型设备作为核心传感器，并将一条条服务信息返回到车里。数字技术助力，让蜀道不再难。

住房和城乡建设部联合国家发展改革委日前发布《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，提出推动城市基础设施智能化建设与改造、推进城市智慧化转型发展、开展车城协同综合场景示范应用等内容。

工业和信息化部电子第五研究所副所长王蕴辉认为，目前智慧城市建设是大势所趋，智慧交通行业面临很好的发展机遇，预计今年中国智慧交通市场规模达2133亿元人民币。

城市运行数据实时跳动

在河南省濮阳县智慧城市大厅，大屏幕上各类数据实时跳动：从交通路网情况，到市政维护信息，从全县上下企业实时数据、项目信息，到“12345”热线工单流转进度……一座数字化城市出现在屏幕上。这是濮阳联合移动公司全力打造的全国首个县域“5G+智慧城市”项目。

据濮阳县大数据信息中心负责人介绍，“5G+智慧城市”项目包括建设智慧城市综合指挥中心、智慧化行政服务大厅、综合指挥平台和应急管理平台等，将依托大数据、物联网、云计算、人工智能等技术，实现管理资源、信息数据的整合连通，提升城市管理的科学化、精细化及智能化水平。

在湖南长沙城市综合智慧中心，交通出行、政务服务、综合研判、城市管理等各领域的数据信息不断滚动更新，工作人员只需轻点鼠标就能实时查看交通状况、公交车运行等情况，遇到极端天气，还可在线及时做好应急调度。

“我们布局了智慧应急、智慧交通、城管执法、安全环保、智慧社区等多个子项目，解决分散建设、运维管理不到位、数据非全量、共享不到位等社会治理痛点，能为社会治理现代化提供实时感知数据，实现‘同使一个平台，共用一个数据库’。”长沙市数据资源管理局相关负责人介绍。

在山西太原，城市综合管理服务指挥中心借助“一网统管”平台，组织信息采集员加强巡查，及时发现夏季强降雨带来的树木倒塌、井盖移位等安全隐患；城市运行管理服务平台则保持信息畅通，高效协调联动，安排责任单位迅速处理突发隐患，避免引发次生灾害。

越来越多的地区实现“一网管全城”，让便民惠企服务更加智慧化。专家指出，目前“大城市病”给城市管理者和居民造成不少困扰，亟需寻求有效的解决方案以优化城市整体运行，破除城市发展困局。以数字技术推动智慧城市建设，有较大的实际应用价值。

(责编：袁勃、牛镛)

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