据新华社南京电 （记者刘巍巍）2022两岸工业互联网融合发展研讨会近日在江苏省昆山市举行，两岸业者围绕中小企业数字化转型议题深入交流探讨。

海峡两岸工业互联网产业推进联盟与昆山市重点产业发展促进中心现场签约合作，旨在深化两岸工业互联网产业交流与合作，促进两岸工业互联网融合创新，推动昆山企业转型升级。

两岸企业家峰会大陆方面副理事长张平认为，当今时代，数字技术、数字经济既是世界科技革命和产业变革的先机，也是新一轮国际竞争的重点领域。中小企业作为数字经济发展的主力军，处于数字化转型的主战场。充分认识数字化转型的重要意义，坚定数字化转型的决心，加强形势研判，做好顶层设计，完善运作机制，这是摆在两岸中小企业面前的重大课题。

两岸企业家峰会台湾方面副理事长陈瑞隆在视频致辞中表示，透过工业互联网建构创新驱动的产业生态体系，是提高产业整体竞争力的现实途径。近年来，大陆产业不断升级转型，昆山有望成为推动两岸工业互联网合作的前沿地区。

作为大陆台商投资最密集、两岸经贸文化交流最频繁的地区之一，昆山生产总值的30%、工业总产值的50%、利用外资的60%、进出口总额的70%来自台资企业的贡献。近年来，昆山台资企业纷纷加快数字化转型。

(责编：王连香、李楠桦)

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