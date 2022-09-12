人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

南方电网与港澳高校共建联合科研机构

2022年09月12日08:02 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京电  （黄雅熙）南方电网公司与港澳高校共建联合研究机构签约暨揭牌仪式近日在广州、香港、澳门和北京四地连线举行。南方电网公司与香港理工大学、澳门大学分别联合成立“南方电网-香港理工大学绿色安全电网联合研究院”和“南方电网-澳门大学碳中和智慧能源电力联合实验室”，积极探索“一国两制”下与港澳地区科技创新合作机制。

　　据了解，“南方电网-香港理工大学绿色安全电网联合研究院”将开展联网电动汽车与配电网能源管理技术、电力交通网联合运行规划技术等研究，“南方电网-澳门大学碳中和智慧能源电力联合实验室”主要聚焦开展物联网技术在能源电力领域的相关研究。香港理工大学校长滕锦光表示，联合研究院的成立，有利于加快推进新型电力系统建设和绿色低碳技术研发，更好助力实现我国的碳达峰、碳中和目标。澳门大学校长、智慧城市物联网国家重点实验室主任宋永华表示，基于联合实验室，澳门大学与南方电网公司将充分发挥各自优势，助力澳门、大湾区乃至全国能源电力行业创新发展。

　　近年来，南方电网公司与港澳高校持续深化科技创新合作，率先面向港澳地区发布揭榜项目、与澳门大学联合申报国家重点研发计划项目等，仅深圳供电局近年来在港澳校企科技项目攻关投入的资金就达到1250万元。下一步，南方电网公司将继续与港澳地区高校及科研院所开展全方位合作，助力大湾区打造成为具有全球影响力的国际科技创新中心。

(责编：王连香、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦2022年国家网络安全宣传周｜增强网络安全意识 提升网络防护技能
　　
工信部：超八成企业应用工业互联网后生产经营效率明显提升
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏介绍，工业互联网产业联盟调查数据显示，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部