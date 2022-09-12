本报北京电 （黄雅熙）南方电网公司与港澳高校共建联合研究机构签约暨揭牌仪式近日在广州、香港、澳门和北京四地连线举行。南方电网公司与香港理工大学、澳门大学分别联合成立“南方电网-香港理工大学绿色安全电网联合研究院”和“南方电网-澳门大学碳中和智慧能源电力联合实验室”，积极探索“一国两制”下与港澳地区科技创新合作机制。

据了解，“南方电网-香港理工大学绿色安全电网联合研究院”将开展联网电动汽车与配电网能源管理技术、电力交通网联合运行规划技术等研究，“南方电网-澳门大学碳中和智慧能源电力联合实验室”主要聚焦开展物联网技术在能源电力领域的相关研究。香港理工大学校长滕锦光表示，联合研究院的成立，有利于加快推进新型电力系统建设和绿色低碳技术研发，更好助力实现我国的碳达峰、碳中和目标。澳门大学校长、智慧城市物联网国家重点实验室主任宋永华表示，基于联合实验室，澳门大学与南方电网公司将充分发挥各自优势，助力澳门、大湾区乃至全国能源电力行业创新发展。

近年来，南方电网公司与港澳高校持续深化科技创新合作，率先面向港澳地区发布揭榜项目、与澳门大学联合申报国家重点研发计划项目等，仅深圳供电局近年来在港澳校企科技项目攻关投入的资金就达到1250万元。下一步，南方电网公司将继续与港澳地区高校及科研院所开展全方位合作，助力大湾区打造成为具有全球影响力的国际科技创新中心。

(责编：王连香、李楠桦)

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