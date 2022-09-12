本报记者 贾平凡

持续6天的会期，2400余家企业线下参展，数百场活动密集举行……2022年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）于9月5日落下帷幕。据初步统计，本届服贸会共达成各类成果1339个，其中成交项目类达到513个。

在当前复杂的国际形势下，中国以服贸会搭台，再次向世界宣示普惠包容、合作共赢的一贯主张。外媒高度关注本届服贸会，纷纷点赞中国推动全球经贸合作的扩大开放举措。

取得丰硕成果

15.2万平方米展览展示、128场专题论坛、65场推介洽谈等活动，线下参展企业2400余家，线上参展企业7800余家，累计入场25万余人。国产大飞机C919、核电自主化成果“国和一号”、南沙港全自动化码头沙盘模型等行业领域重大成果集中展出，60余家企业和机构携带人工智能、金融科技等领域的百余项新产品、新技术、新成果首发首秀。本届服贸会充分展示了中国服务贸易创新发展成就，达成了一大批重要合作成果。

“当下全球疫情起伏反复，俄乌冲突仍在持续，国际环境不稳定因素增多，在此背景下中国服贸会如约而至，意义非凡。”马来西亚《星洲日报》网站刊文称，服贸会成功举办，也促进了中国营商环境水平不断提升。商务部数据显示，2012年中国服务贸易进出口总额为4705.8亿美元；而2021年，该数据首次超过8000亿美元，创历史新高。

法国《创业》杂志网站刊登题为《“朋友圈”扩大的2022年服贸会》的报道称，与去年相比，今年服贸会的规模和“朋友圈”都有所扩大。在今年的服贸会上，阿联酋、瑞士、意大利和澳大利亚等10个国家首次以国家名义设展。本届服贸会有超过70个国家和国际组织参与，其中包括世界气象组织和联合国教科文组织等。除了展览之外，包括法国和泰国在内的25个国家以及世界知识产权组织等4个国际组织，还围绕数字解决方案和绿色循环经济等不同主题举办了31场论坛及会议，旨在推广各自的优势行业及其在服务贸易领域的最新成果，并推动各国在数字经济、环保服务等多个领域的开放合作。

据《巴基斯坦观察家报》网站报道，中国服贸会首推环境服务专题。2022年服贸会聚焦低碳能源、碳经济、碳中和、绿色技术等领域，展示全球环境服务领域的最新成果和技术应用，鼓励相关企业开展创新与合作。服贸会期间，有近30场论坛和会议聚焦环境服务议题。

据美通社报道，本届服贸会体育服务专题展区的总面积达2.22万平方米，是9个专题展区中面积最大的。据举办方介绍，体育服务专题展吸引了347家企业、机构通过线上或线下方式参与，国际化率达67%。国际展商来自奥地利、意大利、日本、加拿大、法国、芬兰、斯洛文尼亚、英国等30多个国家和地区。本届服贸会期间，这些企业介绍了各自的新产品，交流了新技术，推动了运动行业的国际合作。

搭建交流平台

“帮我拍一张”“我也来一个”……在英国展台前，许多参观者与英国著名卡通形象“彼得兔”人偶合影留念。英国驻华大使馆国际贸易部市场推广副主管杰克·史密斯表示，“服贸会搭建了面对面交流的重要平台，我们借此展示英国影视、体育等领域的文创产品。中国有许多优秀的文化产品，希望双方能加强文化创意产业的合作，共享发展经验。”

叙利亚驻华大使馆经贸专员齐亚德·宰通发表声明称，一年一度的服贸会是在北京举办的最重要的交易会之一，多年来已成为世界上最大的商品和服务交易会之一。今年，叙利亚接到邀请和参与，显得十分重要，因为这是叙利亚在正式加入“一带一路”倡议后首次参加此次活动。

刷数字人民币抽盲盒，竞技VR虚拟足球赛，360度投影仿佛置身一幅油画中……在服贸会首钢园展区，“数字感”十足的互动场景不断闪现，让人耳目一新。

法国《创业》杂志网站报道称，今年的中国服贸会更加重视数字技术。本届服贸会的电信、计算机和信息服务展区首次设立了元宇宙体验馆。在这个新设立的元宇宙体验馆，参观者还可以获得NFT（非同质化代币）消费体验，欣赏法国画家塞尚的3D全息投影画作，体验元宇宙类型的电子游戏。据举办方介绍，本届服贸会结束后，该展区将继续保留并进行改造，为公众提供一个元宇宙主题的常设展览。

首钢园会场，在第七届“炫彩世界”——“一带一路”沿线国家特色文化展示活动现场，一系列线上线下互动交流活动，为观众提供了与“一带一路”沿线国家企业和民众“零距离”交流的机会：观众可以品尝特立尼达和多巴哥的咖啡、斯里兰卡的红茶，鉴赏多哥的皮革和珠宝、津巴布韦的木雕，还可以通过“国际甄选”电商直播间与“一带一路”沿线国家企业负责人在线互动……

法国《创业》杂志网站报道称，在服贸会的国别和地区展区，参观者不仅可以了解各国在服务贸易领域的新趋势，还能领略相关国家的风土人情，品味该国的多重魅力。荷兰、奥地利和葡萄牙等33个国家还建造了各自的“云展厅”，公众可在线上随时随地“逛”一番。

释放市场机遇

“服务贸易或已成为中国开展对外国际经贸合作的重要组成部分和增长点。”马来西亚《星洲日报》网站刊文称，自2012年以来，中国服务贸易进出口保持快速增长势头，年均增长6.1%，高出全球增速3.1个百分点。截至2021年，中国服务贸易已连续8年稳居世界第二位。10年间，中国服务业增加值增长1.49倍，进口服务累计超过4万亿美元。

巴基斯坦《国民报》网站报道称，以“服务合作促发展 绿色创新迎未来”为主题的2022年中国服贸会，是中国扩大开放、深化合作、开拓创新的重要平台，更为推动全球服务贸易的发展作出了积极贡献。

本届服贸会参展参会企业数量、国际化程度、成交规模和观众人数均超过上届水平，为参与方提供了务实的合作平台和巨大的市场机遇，为全球服务贸易恢复发展注入了新的活力。

在本届服贸会的“北京主题日”上，中国国际航空股份有限公司和英国罗尔斯·罗伊斯公司正式签约，共同成立一家全新的民用航空发动机维修合资公司——北京航空发动机维修有限公司。该公司将落户北京首都国际机场临空经济区。“宣布成立合资公司是我们公司在中国的重要里程碑。”罗尔斯·罗伊斯民用航空总裁成克睿表示，期待未来继续携手共同发展。

作为一家建筑科技公司，威卢克斯集团致力于通过智慧物联网技术，实现建筑的自我感知与调节。该集团副总裁派屈克·麦肯锡表示，中国在数字服务贸易领域实现了巨大发展，服务业和服务贸易发展前景广阔。今年的服贸会如期举办，为世界各国搭建了共享更多数字服务贸易红利的平台。

《国民报》网站报道称，本届服贸会上，巴基斯坦企业与中国企业签订合作备忘录以加强两国之间商业合作。根据合作备忘录内容，巴中双方企业将在水牛牧场建设、水牛乳制品加工产业等领域深化合作。

世界银行中国、蒙古国和韩国局局长华玛雅表示，中国近期的扩大开放政策举措，如加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）及持续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等，表明中国将开放服务业作为优先事项，这将为疫后全球经济复苏注入动力。

(责编：王连香、李楠桦)

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