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北京文化产业园区展亮相服贸会

科技创新成果催生新业态

2022年09月12日08:02 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电  （记者郑娜）9月1日，北京文化产业园区展亮相2022中国（北京）国际服务贸易交易会。作为本次服贸会文旅专题展区的重要内容，展览采取数字孪生与沉浸式技术有机结合的方式，集中展示98家市级文化产业园区生产创新成果。

元宇宙是本次园区展的热点。在互动体验区，“五一视界”利用自主集成创新的全要素场景技术，辟设了元宇宙会客厅，在虚拟宇宙建设了4000平方米的会展空间，最多可容纳650人同时在线。“豹宇数字”搭建起的虚拟世界、“精彩旅图”创造的实景3D VR场景、“捷通华声”推出的“凌云数字人”……无不展现元宇宙技术对传统业态的改造升级。此外，798艺术区的试验项目“情绪几何3.0艺术装置”，把艺术、心理学与科技有机结合，能够检测体验者的心理状态，面向市场拥有广阔机遇。

在精心梳理全市园区典型成果的同时，为提升参与者的现场体验感，本次展览在互动装置和环节设置上，选择了技术手段更为成熟的项目。“这块滑轨屏显示的是园区空间改造前后的对比，让人对园区变化的观感更强烈。”工作人员介绍。

据介绍，今年上半年，北京全市规模以上文化新业态特征较为明显的16个行业小类单位达到1307个，实现收入5395.5亿元，同比增长4.4%；形成资产1.5万亿元，同比增长16.9%。文化产业园区逐渐成为“产城融合”的主阵地，在由文化生产的“工厂”向文化生产消费综合体升级的同时，也促进了街区、城市的文化消费。

目前，以长安街和中轴线为核心汇聚的市级文化产业园区达58个，占市级文化产业园区总量的59.2%，构建起充满时代魅力的“金十字”骨架。首钢实现旧貌换新颜，“雪飞天”惊艳全球，首创郎园不断塑造文化新地标，台湖演艺小镇、张家湾设计小镇国际设计周永久会址为副中心建设增添文化内涵，“美克洞学馆”“美后肆时”等诠释新型文创空间，国家对外文化贸易基地促进中外文明交流互鉴……在科技革命和产业变革的加速下，科技创新成果正不断在园区形成新实践，催生新业态。

(责编：王连香、李楠桦)
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