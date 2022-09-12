原标题：老年消费如何更友好

当前，老年消费已成为提振消费的一大亮点。同时，银发经济发展不充分不平衡的现状也在影响老年群体消费潜力释放。应从扩大老年用品有效供给、推动老龄产业转型升级、加强养老服务和产品质量监管等方面着力，进一步促进老年消费升级。

当前，涉老诈骗多发。不法分子以低价游、会员费、理财产品等形式，诱导老年人“汇款”“消费”“投资”的现象屡见不鲜。在加大反诈打击和宣传力度的同时，更为重要的是，要加快发展银发经济，补齐产品服务供给短板，满足老年人多元消费需求，营造友善适老消费环境，让老年人消费更放心，花钱更省心。

如今，已有不少企业布局老年市场。市面上的无障碍服装、智能助浴设备、中老年护肤等产品更加多元。针对健康服务、个人护理、医疗护理、营养保健、旅游出行、传统滋补等特殊需求，各类老年体验店、老年商场快速发展。电商也纷纷推出大号字体、语音导购的“长辈模式”。老年消费已成为提振消费的一个亮点。同时，银发经济发展不充分不平衡等现状也在影响老年群体消费潜力释放。日前，提请全国人大常委会审议的国务院关于加强和推进老龄工作进展情况的报告指出，老龄产品研发相对滞后，老年用品和相关服务标准体系有待健全，金融、人力资源等方面支持政策有待完善，产业发展仍有很大空间。

老年人有消费需求，为何却不愿花钱、不敢花钱？除了消费观念的转变外，产品选择替代性单一、担忧产品质量安全、投诉监督渠道不畅通、诈骗案件时有发生等现状，难以保证老年人享受周到服务，导致他们对未来预期抱有不确定性。

进一步提升老年消费能力，促进老年消费升级，需要多措并举，让老年消费更友好。

首先，以扩大老年用品有效供给“助老”。与儿童用品一样，老年用品也有特殊需求。去年11月出台的《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》明确，“相关部门要制定老年用品和服务目录、质量标准，推进养老服务认证工作”，旨在推进产业规范健康发展。从生活消费需求看，老龄产业的形态要注重发展绿色环保产业，满足健康医疗需求，提供高质量的传统产品，实现就近可及、买得到、买得起。从生产消费需求看，要注重开发能弥补老年人体力、身体劣势的技术产品，多提供低成本、具有高技术含量又方便使用的产品，满足老年人提高生活品质的需求。

其次，以推动老龄产业转型升级“适老”。作为银发经济中的重要环节，老年消费蕴含新机遇。截至去年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%；65岁及以上老年人口达2亿以上，占总人口的14.2%。随着老年人口数量的不断增加，未来中国老年人口的消费潜力将不断上升。我们要进一步激发要素活力，培育新业态新模式，实施“养老服务+行业”行动，促进养老服务与文化、旅游、餐饮、健康、金融等行业融合发展。同时，要推动为老服务行业和领域进行适老化转型升级，为老年人提供友善服务。人工、纸质、现金等传统服务方式不能少，智能化服务创新也要更注重老年人视听感官特点，推动解决老年人“数字鸿沟”难题。

再次，以加强养老服务和产品质量监管“护老”。今年4月，全国开展打击整治养老诈骗专项行动，重点打击以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等为名，实施侵害老年人合法权益的各类诈骗犯罪。目前全国法院执行的养老诈骗案件涉财产达20亿余元，帮助不少老年人维护权益、追赃挽损。针对鱼龙混杂的老年市场，市场监管等部门要加强监管，严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等违法行为，完善老年人维权机制，形成合力一起守护“夕阳红”。

(责编：王连香、李楠桦)

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