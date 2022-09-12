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中秋市场气象新 多元消费添活力

2022年09月12日08:47 | 来源：央视网
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原标题：新闻观察：中秋市场气象新 多元消费添活力

　　央视网消息：中秋假期，中国多地在做好疫情防控的前提下，瞄准“团圆经济”发力，通过发放消费券、开展丰富活动等形式，以节兴商，促进消费持续恢复，消费市场呈现勃勃生机与活力。

　　中秋集市、汉服游园、花灯船宴……中秋小长假期间，国内多地推出了丰富多彩的体验类活动，为民众提供了多种假日消费选择。特别是“赏月”延展出的“月色经济”，为各地夜游消费再添一把火。在浙江桐乡崇福镇，各村居民身着传统宋服，提灯走月，漫游精心安排的草集宋市，在传承的基础上创新中秋文化内涵。

　　中秋期间，南京以“万家灯火夜金陵”为主题，开展森林音乐会、笪桥灯市等千余场精彩活动。在朝天宫街道，与中秋相关的传统食品和小物件深受青睐。行走街巷、观灯赏景，人们享受着中秋月圆的美好时光。

　　面对消费观念升级、消费群体迭代，众多“老字号”也在传统节日擦亮“新消费”。广州的“老字号”纷纷跨界转型，大力发展文化创意、特色餐饮等，浓郁的岭南风韵引人驻足。

　　假日期间，还有不少地方通过发放消费券、开展丰富活动，促进消费回暖。厦门聚焦商圈购物、家电汽车、夜间经济等时尚消费热点，组织多场活动，并投入消费补贴，打出促消费“组合拳”。湖北发放第二轮“惠购湖北”消费券，中秋期间可在商场、超市、餐饮场所使用，满足不同消费者的使用需求。

　　作为中秋必不可少的主角，今年的月饼大多“轻装”上阵，绿色低碳、可以二次利用的包装成为主流，节日消费更趋绿色环保。为商品赋予更多的社交属性，成为中秋消费市场的一大特点。跨界联名月饼、中秋邮票文创礼盒用新潮、时尚的方式赢得了消费者的青睐。

　　分析指出，各地围绕“金九银十”和中秋、国庆等节日，以节兴商、以节聚势，有望进一步恢复和激活消费场景，通过数字赋能、商旅文体融合等打造消费新场景，促进消费持续恢复。

(责编：王连香、李楠桦)
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