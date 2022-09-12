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中秋假期拉动广州“月色经济”

2022年09月12日08:49 | 来源：中国新闻网
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原标题：中秋假期拉动广州“月色经济”

中秋假期，在倡导“就地过节”的背景下，不少“老广”(广州人的俗称)将出游半径锁定在周边城市，具有高性价比的广东省内短途游平稳有序开展。

广州市民方小姐一家三口11日结束了为期两天的肇庆封开之旅。她表示，今年中秋假期天气很不错，适合出游，此次行程比较休闲舒适，包括泡温泉、体验自制冰皮月饼、采摘时令水果、品尝“簸箕宴”，体验不错。

记者从广州广之旅国际旅行社了解到，中秋假期期间，该旅行社主要推出了2天至3天的广东省内跟团游产品，主打康养、美食、节庆等主题。肇庆封开、清远阳山、清远佛冈、惠州龙门、阳江闸坡等广东省内多个旅游目的地，受到了市民们的欢迎。

为争抢“月色经济”蛋糕，广东省内各地商圈、商家、旅游景区都推出了关于中秋、赏月主题的新玩法，让就地过节的市民感受到浓浓的节日氛围。

在广州荔湾区永庆坊，“岭南奇妙游”潮玩市集现场挂满了款式各样的灯饰，不少年轻游客身穿传统服装，手执复古灯笼，参与猜灯谜、投壶等活动。而市集小摊位售卖的灯笼、画作、手工艺编织品，也俘获了不少游客的心。

广州番禺岭南印象园则推出“中秋奇妙游”活动，古风游园、番禺手信节、猜灯谜等活动不断，还有巨型打卡装置、歌舞快闪精彩上演。

在珠江上，“登月计划”游船缓缓驶离码头，甲板、船舱摆上“月球”装置，镭射灯、星空、玉兔等新鲜潮流元素闪现……广州蓝海豚游船公司有关负责人称，中秋节期间，珠江游船夜间客流增长较大，客群以本地和周边城市的家庭、情侣为主。

中秋假期，广州除了旅游业升温，餐饮业也迎来了消费热潮。连日来，在北京路、天河路等广州各大商圈、商业街区，餐厅食肆和特色市集人气十分火爆。记者11日傍晚在广州越秀区五羊新城“五羊新地”看到，“海门鱼仔”“客语”“清心鸡”等餐厅几乎满座，当中不少人是一家人前去聚餐。

富有广府特色的团圆宴更是市民备受热捧。广州酒家友谊商店环市东店相关负责人称，中秋节当晚的团圆宴大约在一个月前开始预订，两轮团圆晚宴基本预订满。(记者 程景伟)

(责编：王连香、李楠桦)
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