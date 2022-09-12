原标题：“轻装”月饼味更香

中秋节前后，月饼过度包装问题再次成为公众关注的焦点。近日，国家市场监督管理总局公布了一批月饼过度包装典型案例，主要涉及包装成本过高、与其他产品混搭销售提高售价等违规行为。

近几个月来，国家市场监管总局、国家发展改革委等部门多次发文，对月饼包装层数、“天价”月饼等作出规定。月饼过度包装为何屡禁不止？

高溢价是月饼过度包装的重要原因。数据显示，盒装月饼平均生产成本为70元/盒左右，相对较高的售价无疑给厂家和商家带来更大获利空间。此外，月饼是中秋节馈赠亲朋的节令佳品，礼品包装是消费者比较看重的，商家抓住这一消费心理，在包装上下功夫，甚至不惜喧宾夺主，让月饼变了味、人情走了样，催生出奢侈浪费等不良风气，与厉行节约、反对浪费的社会风尚背道而驰。

过度包装成本终归要由消费者埋单，不仅误导消费、增加消费者负担，其所产生的大量垃圾，更是增加了社会负担，造成资源浪费。调查表明，我国包装废弃物约占城市家庭生活垃圾的10%以上；每年包装废弃物总量达1.5亿吨，其中70%以上是过度包装造成的。

不久前正式实施的《限制商品过度包装要求——食品和化妆品》被称为最严月饼“瘦身令”，传递出践行绿色生产与绿色生活的信号。让国标真正落地见效，需要各地各级市场监管部门积极作为，将日常监管和重点监管紧密结合，对过度包装违法行为形成有力震慑。企业也要着力提升质量安全保障水平，力戒过度奢华的包装设计和不负责任的炒作。对消费者来说，树立节俭适度消费理念的同时，应积极履行社会监督职责，面对违反法规标准的过度包装，及时向市场监管部门、消协组织举报反馈。（陈蓉蓉 ）

(责编：王连香、李楠桦)

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