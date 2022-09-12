原标题：全国大部地区秋粮长势较好——毫不松懈确保全年粮食丰收

粮食是安天下、稳民心的战略产业，是党中央、国务院的牵挂。7月底召开的中共中央政治局会议指出，要强化粮食安全保障。近期国务院常务会议就抗旱保秋粮作出部署。

“七月十五定旱涝，八月十五定收成”。农业农村部负责人表示，夏粮产量创历史新高，早稻已经丰收到手，要毫不松懈抓好秋粮这个粮食生产大头，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

粮情总体向好

农业农村部最新农情调度显示，目前玉米、大豆和中稻等作物普遍进入灌浆成熟期，除南方地区局部受旱长势偏差外，全国大部地区秋粮长势较好，特别是占秋粮产量一半以上的玉米长势总体好于上年，夺取丰收有基础、有希望。农业农村部种植业司农情信息处处长朱娟介绍，8月25日以来，南方大部地区高温消退，出现多轮降雨，加上各地积极抗旱浇水，旱情有所缓解，利于秋粮作物灾后恢复和产量形成。

玉米是最主要的秋粮作物，今年全国玉米种植面积总体稳定，目前大部地区正在灌浆，长势普遍较好。其中，东北地区玉米产量约占全国的45%，春播以来积温足、降水多、墒情好，灾害明显轻于常年，除局部因涝长势偏差外，大部玉米长势好于上年，增产趋势明显。黄淮海地区玉米产量约占全国的三成，大部地区墒情适宜，玉米有望实现恢复性增产。西北地区玉米产量约占全国的13%，今年受旱明显轻于上年和常年，预计也是增产趋势。南方地区玉米产量约占全国的13%，高温干旱导致局部玉米受灾，受灾面积1100多万亩，仅占南方玉米面积的一成，损失总体有限。

水稻是六成中国人的口粮，也是重要的秋粮作物。今年，全国水稻面积基本稳定，早稻已经丰收到手，目前东北地区水稻长势较好，南方中稻受高温干旱影响局部受灾，损失有限，晚稻还在孕穗期。近日，财政部会同水利部、农业农村部研究，紧急通过中央预备费安排农业生产和水利救灾资金100亿元，要求各地重点围绕支持中稻抗旱、结合近期灾情实际，统筹做好抗旱救灾、秋粮防灾稳产等相关工作。调度显示，近期长江中下游部分地区中稻旱情陆续缓解。

政策扶持到位

得益于政策调动播种积极性，农田建设加快推进，今年秋粮面积稳中有增，产能持续巩固。

政策扶持让种粮面积有保障。今年，国家继续在主产区实行最低收购价政策，稻谷、小麦最低收购价均有所提高，三大主粮市场价格都比较好。针对农资价格上涨、种粮成本上升的情况，中央财政先后多次对实际种粮农民进行一次性补贴。同时，中央财政下达了稻谷补贴、玉米大豆生产者补贴、耕地地力保护补贴、产粮（油）大县奖励等一揽子政策资金。国家还扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围，让种粮收益有基本保障。

农田建设让耕地产能有提升。按照规划，今年全国将新建1亿亩高标准农田，其中，高效节水灌溉面积1500万亩。江西省将高标准农田建设资金标准提高到每亩3000元。近日，南昌市经开区樵舍镇里湖村，高标准农田里的节水输水管道把附近河水送到田中。该镇今年遭遇干旱，部分农作物受灾严重，得益于农田水利设施建设，加上近期打抗旱机井，高标准农田见旱不见灾。里湖村种粮大户涂序明的412亩耕地属于高标准农田项目。涂序明说，如今农田建设，小地变大地，不仅节水，还方便耕作。

农业农村部农田建设司司长郭永田表示，高标准农田建设对增强农业防灾减灾能力、实现粮食稳产增产具有重要作用，要统筹抓好灌溉渠系、五小水利等配套设施建设。各地应进一步提高建设标准和质量，坚持建管并重，实现高质量建设、高效率管理、高水平利用。记者了解到，农业农村部、自然资源部在加强农田建设的同时，还严格耕地用途管制，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。一些地区还统筹农田建设和土地整理，着力解决农村承包地细碎问题。

经营模式创新

今年以来，各地大力提升大豆产能。目前，全国有16个省份1047个县共4万多家新型经营主体推进玉米大豆带状复合种植。黑龙江省宝清县新兴大豆种植农民合作社理事长邰艳兰介绍，今年合作社扩种大豆5000亩。宝清县为落实“稳粮扩豆”任务，坚持小面积高产攻关和大面积均衡增产相结合，集中打造了10个大豆千亩示范方、30个大豆百亩技术攻关田，辐射带动面积5.1万亩，全县大豆种植总面积达115万亩。

目前，我国农业社会化服务组织达95.5万个，服务覆盖全国约38.4%的小农户。今年秋粮生产，各地继续发展农业社会化服务。山东省临清市老赵庄镇推广粮食绿色高质高效项目和土地托管项目，开展全程托管、单季托管、代耕代种等不同形式的农业生产托管，实现服务精准化。在产量形成关键期和病虫害高发期，老赵庄镇辖区内的润发合作社开展了玉米“一防双减”和土地托管社会化服务，降低农户成本，促进适度规模经营。

目前，我国小麦、玉米、水稻耕种收综合机械化率分别超过97%、90%和85%，农机对粮食生产的贡献率显著提高。今年“三秋”期间，河南省将组织430万台（套）农业机械投入生产，按照目标，玉米机收率要达到87%以上、小麦机播率稳定在98%以上，全年农作物耕种收综合机械化率突破87%。河南省农业农村厅党组成员、一级巡视员凌中南说，目前全省秋粮长势良好，要将农机化生产作为重点，确保秋粮颗粒归仓、小麦种足种好。

9月底，全国秋粮将陆续迎来大面积收获。农业农村部相关负责人表示，将分类施策，持续抓好秋粮后期田管，指导受旱地区加强水源调度，落实浇灌保苗、喷施叶面肥、灾后改补种等措施，东北地区重点防早霜和北上台风，黄淮海和西北地区抓好“一喷多促”、玉米适当晚收，南方地区落实水稻增施粒肥、扩种晚秋作物等，努力实现重灾区少减产、轻灾区保稳产、非灾区多增产。（记者 乔金亮）

(责编：王连香、李楠桦)

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