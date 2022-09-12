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抓好重点领域资源节约高效利用

2022年09月12日09:12 | 来源：经济日报
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原标题：经济日报金观平：抓好重点领域资源节约高效利用

　　日前召开的中央全面深化改革委员会第二十七次会议指出，要突出抓好能源、工业、建筑、交通等重点领域资源节约，发挥科技创新支撑作用，促进生产领域节能降碳。我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，对于资源的需求还将保持增长，必须抓好重点领域资源节约和高效利用，实现可持续发展。

　　改革开放以来，我国经济高速增长，随之而来的是资源消耗巨大，资源约束趋紧。当前，我国石油、天然气对外依存度分别超70%、40%，重要矿产资源的对外依存度也在快速上升，不少地区水资源和耕地紧缺，资源供给形势紧迫。

　　与此同时，我国资源利用水平与国际先进水平相比还有较大差距。在能源利用方面，我国单位GDP能耗仍然较高，为世界平均水平的1.5倍、发达国家的2至3倍。从矿产资源的消耗强度看，每万元GDP消耗的铜、铝、铅、锌也是世界平均水平的数倍。再生资源利用方面，废钢铁、废塑料、废玻璃等大量可利用的资源作为废弃物还没有得到充分利用，资源化水平较低。

　　厉行节约，就是增加供给。党的十八大以来，我国部署实施全面节约战略，大幅降低能源、水、土地利用强度，大力发展循环经济，在全社会倡导厉行节约、反对浪费，推动资源节约集约高效利用，取得积极成效。进入高质量发展阶段，还要继续聚焦资源高消耗的重点领域，深入推进节约集约利用资源，推动资源利用方式根本转变。

　　促进资源节约和高效利用，必须理念先行。要在全社会广泛培育节约资源意识，明确确立和牢固树立节约资源理念。要增强全民节约意识，推行简约适度、绿色低碳的生产生活方式，从节约每一滴水、每一度电、每一克煤做起，反对奢侈浪费和过度消费，努力形成全民崇尚节约的浓厚氛围。

　　促进资源节约和高效利用，需加强数字技术应用，通过数字技术提升资源使用效率，实现绿色低碳发展。当前，云计算、区块链等技术的融合发展，正在改变生产、运行和传输模式，利用有效数据实现数字化赋能，可以提升管理效率、生产效率，促进资源高效利用。

(责编：王连香、李楠桦)
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