9月9日，“党建引领中医药文化传承与创新展示中心”（以下简称“展示中心”）在同仁堂股份大兴生产基地正式揭幕。展示中心由同仁堂股份携手人民网智慧党建体验中心共同规划建设，深刻阐释了同仁堂300多年的历史文化，落实了“四带四促”党建创新文化传承行动，在新的起点上顺应中医药行业发展新要求，贯彻新发展理念，以高质量党建为引领，构建同仁堂股份新发展格局。

据了解，该展示中心围绕智慧党建、同仁堂文化、同仁堂产品和服务三个维度展开，总展陈面积1000多平方米，分为序厅、同仁堂文化长廊、重温同仁堂历史互动展区、智慧党建体验区、中医药知识图谱体验区、同仁堂现代化生产线、同仁堂药品与文创展示区、传统中医问诊区。总共设计、开发了数十多款智慧化产品，同时，通过借助知识图谱、互动屏等数字化手段，使得展示内容相比传统展示得以极大拓展，包括知识点超过2000个，各类图片600余张，视频50多个，数字化展品40多件。

智慧党建体验区作为展示中心的一大亮点，运用全景VR、自然语言处理、交互式投影、裸眼3D、感应式地板等技术，丰富地展现了三百多年来同仁堂的历史足迹，阐释了同仁堂作为传统中医药代表的丰富文化内涵，同时为未来公司各党支部举行党日活动提供了丰富内容支撑，其中由人民网提供、内容不断更新的最新党课学习课件、3万多个党史知识节点、40多个红色场馆的VR数字内容是核心亮点。

展示中心的另一大亮点是北京同仁堂“中药知识图谱”，运用先进的自然语言处理和知识图谱技术，呈现出让人耳目一新的同仁堂知识宝库，不仅通过数字化技术为后代留下的财富，同时将成为向全世界输出中医药文化自信的重要支撑。

当天，北京同仁堂股份有限公司与人民网创业投资有限公司签订了战略合作备忘录。双方据此将建立深度合作，以生态发展观为根本遵循，结合国家中医药发展“十四五”发展规划，努力打造全国范围内生态文明、中医药文化展示与体验的示范基地，讲好中医药故事，让参观者沉浸式感受中医药的伟大与神奇，身临其境地互动式参与到中医药生态发展中。

新时代新征程新跨越，同仁堂股份以党建为引领，在“责任、担当、创造”的新时代同仁堂精神指引下，以品种为核心，以创新为突破，进一步聚焦高质量发展战略、大品种战略、精品战略，进一步打造一张同仁堂中医药文化名片，进一步传播中医药文化守护人民健康。

据了解，人民网智慧党建体验中心作为项目具体承建方，由人民网·人民创投联合北大科技园联合创办。人民网相关项目负责人表示，体验中心将始终秉持“用户思维”，从党务工作的实际需求和实际效果出发，以打造数字化、智慧化党建展示空间为抓手，着力提高“智慧党建”产品矩阵整体水平，广泛帮助党建工作者利用科技能量实现新时代党建的数字化、智慧化转型。

当天，出席揭幕仪式的有北京同仁堂集团党委书记、董事长王贵平，人民网党委委员、董事、副总裁潘健，北京同仁堂集团副总经理文勤，北京同仁堂集团党委宣传部部长郭金凤，人民创投总经理段欣毅，北京同仁堂股份党委书记、董事长邸淑兵，党委副书记、总经理张朝华等。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经