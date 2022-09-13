中共中央宣传部举行党的十八大以来水利发展成就新闻发布会。来源：国新网

人民网北京9月13日电 （记者王仁宏）十年来，共解决2.8亿农村群众饮水安全问题，农村自来水普及率达到84%。

十年来，共治理水土流失面积58万平方公里，全国水土流失面积和强度“双下降”。

以占全球6%的淡水资源养育了世界近20%的人口，创造了世界18%以上的经济总量。

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在中共中央宣传部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会上，水利部部长李国英介绍了党的十八大以来水利发展的相关成就。

我国水资源短缺、时空分布极不均匀、水旱灾害多发频发，是世界上水情最为复杂、江河治理难度最大、治水任务最为繁重的国家之一。李国英表示，党的十八大以来，社会各界关注治水、聚力治水、科学治水，解决了许多长期想解决而没有解决的水利难题，办成了许多事关战略全局、事关长远发展、事关民生福祉的水利大事要事，我国水利事业取得历史性成就、发生历史性变革。

十年来，水旱灾害防御能力实现整体性跃升。深入贯彻落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，坚持人民至上、生命至上，不断完善流域防洪工程体系，强化预报预警预演预案措施，科学精细调度水利工程，成功战胜黄河、长江、淮河、海河、珠江、松花江辽河、太湖等大江大河大湖严重洪涝灾害，近十年我国洪涝灾害年均损失占GDP的比例由上一个十年的0.57%降至0.31%。

十年来，农村饮水安全问题实现历史性解决。锚定全面解决农村饮水安全问题这一打赢脱贫攻坚战的重要指标，全面解决了1710万建档立卡贫困人口饮水安全问题，十年来共解决2.8亿农村群众饮水安全问题，农村自来水普及率达到84%，困扰亿万农民祖祖辈辈的吃水难问题历史性地得到解决。加强农田灌溉工程建设，建成7330处大中型灌区，农田有效灌溉面积达到10.37亿亩，在占全国耕地面积54%的灌溉面积上，生产了全国75%的粮食和90%以上的经济作物，为“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”奠定了坚实基础。

十年来，水资源利用方式实现深层次变革。坚持“节水优先”方针，实施国家节水行动，强化水资源刚性约束，推动用水方式由粗放低效向集约节约转变。2021年我国万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2012年分别下降45%和55%，农田灌溉水有效利用系数从2012年的0.516提高到2021年的0.568。近十年我国用水总量基本保持平稳，以占全球6%的淡水资源养育了世界近20%的人口，创造了世界18%以上的经济总量。

十年来，水资源配置格局实现全局性优化。立足流域整体和水资源空间均衡配置，加快实施一批重大引调水工程和重点水源工程。南水北调东、中线一期工程建成通水，累计供水量达到565亿立方米，惠及1.5亿人。开工建设南水北调中线后续工程引江补汉工程和滇中引水、引江济淮、珠三角水资源配置等重大引调水工程，以及贵州夹岩、西藏拉洛等大型水库，“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网正在加快构建。全国水利工程供水能力从2012年的7000亿立方米提高到2021年的8900亿立方米。

十年来，江河湖泊面貌实现根本性改善。坚持绿水青山就是金山银山理念，深入推进流域水生态保护治理。全面建立河长制湖长制体系，省市县乡村五级120万名河湖长上岗履职。实施母亲河复苏行动，华北地区地下水水位总体回升，2021年治理区浅层地下水、深层承压水较2018年平均回升1.89米、4.65米，白洋淀水生态得到恢复，永定河等一大批断流多年河流恢复全线通水，京杭大运河实现百年来首次全线贯通。十年来共治理水土流失面积58万平方公里，全国水土流失面积和强度“双下降”，实现荒山披绿、“火焰山”变“花果山”。越来越多的河流恢复生命，越来越多的流域重现生机，越来越多的河湖成为造福人民的幸福河湖。

十年来，水利治理能力实现系统性提升。强化水利体制机制法治管理，深化流域统一规划、统一治理、统一调度、统一管理，推进水治理体系和治理能力现代化。长江保护法、地下水管理条例等重要法律法规颁布实施，水行政执法与刑事司法衔接、与检察公益诉讼协作等机制不断健全。用水权市场化交易等重点领域改革加快推进，水利投融资改革取得重大突破，今年以来银行贷款、社会资本投入水利金额达到2388亿元，创历史纪录。数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程加快建设，水利科技“领跑”领域不断扩大。

李国英表示，迈入新征程，水利部门将完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，锚定全面提升国家水安全保障能力总体目标，扎实推动新阶段水利高质量发展，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家崭新篇章贡献水利力量。

(责编：王仁宏、高雷)

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